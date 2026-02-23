Barwy szczęścia, odcinek 3336: Rozstanie Natalii i aresztowanego Cezarego dobije Józefinę. Rawiczowa już się nie podniesie?

"Barwy szczęścia" odcinek 3336 - piątek, 13.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3336 odcinku „Barw szczęścia” sytuacja w rodzinie Rawiczów jeszcze bardziej się zaostrzy. Po aresztowaniu Cezarego i Józefiny, oskarżonych o zlecenie zabójstwa Andrzeja Zastoi, nad ich światem zawisną czarne chmury. Choć Rawiczowa początkowo patrzyła na Natalię z dystansem i nieufnością, teraz zacznie zdawać sobie sprawę, jak bardzo potrzebuje jej obecności i wsparcia.

Józefina załamana rozstaniem Natalii i Cezarego e 3336 odcinku "Barw szczęścia"

Józefina długo nie akceptowała wyborów syna i relacji z prawniczką, ale paradoksalnie to właśnie Zwoleńska wielokrotnie ratowała Cezarego i próbowała chronić rodzinę przed konsekwencjami jego decyzji. W obliczu oszustwa Zastoi Natalia stanęła po stronie prawa, chcąc ustrzec męża przed jeszcze większą tragedią. Teraz jednak, gdy Rawicz trafi za kratki, a ich małżeństwo rozpadnie się na dobre, Rawiczowa zrozumie, że straciła nie tylko spokój, ale i jedyną osobę, która potrafiła trzymać jej syna w ryzach.

Małgorzata wesprze Józefinę

W 3336 odcinku „Barw szczęścia” Natalia odwiedzi Cezarego w areszcie i podejmie ostateczną decyzję o rozstaniu. Dla Józefiny będzie to cios, który może okazać się zbyt silny. Matka Rawicza zacznie obwiniać się za wszystko, co doprowadziło do tej sytuacji, a widok syna za kratami i rozpad jego małżeństwa doprowadzi ją na skraj załamania nerwowego.

W tych trudnych chwilach Małgorzata stanie przy Rawiczowej, widząc, że ta nie radzi sobie z rzeczywistością. To ona spróbuje podnieść Józefinę na duchu i pomóc jej przetrwać najgorszy okres w życiu. Czy Rawiczowa znajdzie w sobie siłę, by pogodzić się z decyzją Natalii i losem syna? A może tragedia rodzinna okaże się dla niej zbyt dużym ciężarem?