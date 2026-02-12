Barwy szczęścia, odcinek 3333: Hubert stanie z Iwoną w sądzie?! Zrobi świństwo, a Natalia będzie ratowała dom Pyrków

"Barwy szczęścia" odcinek 3333 – wtorek, 10.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Hubert w 3333 odcinku „Barw szczęścia” nie będzie w stanie uwierzyć własnym oczom, gdy odkryje, że Iwona nie tylko naciskała na spłatę swojej części domu, ale teraz podjęła kolejny krok i faktycznie wystawiła udziały na sprzedaż. To działanie siostry będzie dla niego ogromnym ciosem, bo dom od lat stanowił centrum życia całej rodziny i ostatnią ostoję stabilizacji. Hubert poczuje, że stoi w obliczu nieodwracalnej straty i że jego rodzina wisi na włosku.

Hubert zdradzony przez Iwonę zgłosi się do pomoc do Natalii w 3333 odcinku "Barw szczęścia"

W panice Pyrka zwróci się o pomoc do Natalii. Prawniczka, która od dawna zna rodzinę Pyrków, będzie musiała wyjaśnić mu, że sprawa nie jest prosta, bo sprzedaż udziałów przez Iwonę może oznaczać konieczność rozstrzygnięcia konfliktu przed sądem. W 3333 odcinku „Barw szczęścia” Hubert stanie przed trudnym wyborem. Zawalczyć o dom w sądzie i spróbować powstrzymać siostrę, czy pogodzić się z faktem, że utrata rodzinnego azylu staje się realna.

Natalia w 3333 odcinku „Barw szczęścia” po raz kolejny stanie na straży interesów Pyrków, udzieli porad prawnych i podpowie, jakie kroki należy podjąć, aby chronić dom przed utratą. Jej doświadczenie i profesjonalizm dadzą Hubertowi przynajmniej częściowe poczucie bezpieczeństwa.

Iwona z Hubertem staną przeciwko sobie w sądzie?

Przypomnijmy, że cała sprawa zacznie się wcześniej. Hubert odczuje pustkę po stracie Marysi (Nina Szumowska), a presja ze strony Iwony i wieści od Jaworskiego o planowanej budowie drogi na Zacisznej jeszcze bardziej go zestresują. W 3333 odcinku „Barw szczęścia”, do tego dochodzi realne zagrożenie finansowe, bo sprzedaż udziałów może oznaczać, że dom Pyrków zniknie z rąk rodziny lub zostanie przejęty przez osoby trzecie.

Wszystko to może spowodować, że brat z siostrą będą musieli dogadywać się w sądzie. To źle wróży dla dalszych relacji rodzinnych.