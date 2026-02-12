Barwy szczęścia, odcinek 3332: Kornel wyrzuci Modrzyckiego z "Szoku"! Odkryje szokującą prawdę i zacznie go szantażować

"Barwy szczęścia" odcinek 3332 - poniedziałek, 9.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3332 odcinku "Barw szczęścia" Modrzycki nie posłucha ostrzeżeń Kodura i zdecyduje się wypuścić swój głośny tekst o zemście Rawiczów na Zastoi. Tym bardziej, że Cezary i Józefina (Elżbieta Jarosik) zostaną już zatrzymani przez policję właśnie w związku zlecenia zabójstwa Andrzeja jednemu z nich, a Natalia (Maria Dejmek) odmówi składania zeznań. A żeby było jeszcze ciekawej, to na celownik Majaka (Łukasz Borowski) trafi i sam Kodur (Oskar Stoczyński), którego funkcjonariusz słusznie będzie podejrzewał o ostrzeżenie Rawicza w ostatniej chwili.

W 3332 odcinku "Barw szczęścia" Błażej zda sobie sprawę, że jego materiał będzie hitem i stąd zdecyduje się do niego wrócić. Jednak Kornel znów stanowczo zakaże mu jego publikacji, a w przeciwnym razie zagrozi mu nawet zwolnieniem z pracy. Ale nie wystraszy tym redaktora naczelnego "Szoku" , który i tak zdecyduje się go w końcu opublikować.

Modrzycki straci pracę po publikacji materiału o Rawiczach w W 3332 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3332 odcinku "Barw szczęścia" się nie pomyli, bo o jego materiale prędko zrobi się głośno. Zwłaszcza, że jego news zacznie się rozchodzić jak świeże bułeczki i będzie istotny w całej tej sprawie. Szczególnie, że będzie mógł pogrążyć nie tylko Rawiczów, ale i samego Jezierskiego, który już wcześniej dogadał się w tej sprawie z Cezarym i wziął od niego za to pieniądze, aby tylko niczego u siebie nie publikował.

Tyle tylko, że wcześniej w 3332 odcinku "Barw szczęścia" Błażej jeszcze nie będzie tego wiedział, stąd zdecyduje się wypuścić materiał nawet pod rzekomą groźbą straty pracy. I ta prędko się spełni, gdyż Jezierski ją spełni i po publikacji materiału wbrew jego woli wyrzuci Modrzyckiego z pracy! Ale dziennikarz szybko się dowie, czemu szefowi tak bardzo zależało na tym, aby jego materiał o Rawiczach nie ujrzał światła dziennego!

Błażej zacznie szantażować Kornela w W 3332 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3332 odcinku "Barw szczęścia" Błażej zdobędzie dowód na to, że Kornel przyjął łapówkę od Cezarego i zacznie go tym szantażować! I wówczas role szybko się odwrócą i to Jezierski znajdzie się w kropce! Czy ulegnie żądaniom Modrzyckiego?

Czy były naczelny "Szoku" wróci z powrotem na swoje miejsce? Co będzie z materiałem o Rawiczach? I czy dziennikarz zażąda czegoś jeszcze? A może szef się nie ugnie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w 3332 odcinku "Barw szczęścia"!

