Barwy szczęścia, odcinek 3318: Agnieszka wyprze się porwania Łukasza mimo jego zeznań! Zrobi z siebie ofiarę przed Kodurem i Majakiem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3318 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3318 odcinku "Barw szczęścia" Kodur i Majak postanowią jeszcze raz przesłuchać Agnieszkę. Tym bardziej, że będą mieć już zeznania uwolnionego Łukasza, który potwierdzi wcześniejsze przypuszczenia Celiny (Orina Krajewska), że to właśnie Zarzeczna go porwała i więziła. Sadowski opowie policjantom ze szczegółami, w jaki sposób doszło do jego uprowadzenia, a oni postanowią skonfrontować z tym oskarżoną!

Ale oczywiście w 3318 odcinku "Barw szczęścia" Zarzeczna nie tylko wszystkiego się wyprze, ale jeszcze jak podaje swiatseriali.interia.pl zarzuci Sadowskiemu, że kłamie. A to dlatego, że w jej odczuciu ona wcale go nie porwie, bo zwabiony, odurzony i nieprzytomny Łukasz pojedzie z nią ze swojej własnej woli!

- Dlaczego Łukasz tak kłamie? Łamie mi tym serce... - zacznie robić z siebie ofiarę, po czym doda - Pojechaliśmy razem na romantyczny wypad do domku w lesie.

- Mówiła pani wcześniej, że nie ma pojęcia, gdzie przebywa zaginiony... Pamięta pani? - przypomni jej Majak, ale Zarzeczna będzie dalej jak w transie - Chcieliśmy się ukryć. Tylko we dwoje...

Chora psychicznie Agnieszka nie przyzna się do porwania i więzienia Łukasza w 3318 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3318 odcinku "Barw szczęścia" Majak zacznie kpić z Agnieszki, ale nie wytrąci jej tym z równowagi, bo Zarzeczna dalej będzie brnąć w swój teatrzyk. Tyle tylko, że swoimi zeznaniami wcale nie przekona policjantów!

- Piwnica, łańcuchy… Widzieliśmy to romantyczne gniazdko - zakpi Majak, po czym otwarcie zapyta - Dlaczego go pani więziła?

- Chcieliśmy zacząć od nowa! Kochamy się. Mieliśmy dać sobie drugą szansę z dala od wszystkich - stwierdzi Zarzeczna z trudem powstrzymując łzy.

A wręcz przeciwnie, bo w 3318 odcinku "Barw szczęścia" przyjaciel Kodura nie będzie miał wobec niej żadnej litości. I w związku z tym Zarzeczna wróci do swoich wcześniejszych oskarżeń i znów spróbuje zrzucić winę na Celinę, czym tylko im udowodni jak bardzo jak zaburzona!

- I podsycała pani tę miłość za pomocą paralizatora? - upewni się Majak, na co Zarzeczna spróbuje im wmówić, że należał on do Brońskiej - Ona mnie napadła. Musiałam się bronić. Łukasz nie uwierzy w te wasze ohydne kłamstwa! On wie, że go kocham i że jestem niewinna!

Zarzeczna zacznie błagać Sadowskiego, aby odwołał swoje zeznania w 3318 odcinku "Barw szczęścia"!

W tej chwili w 3318 odcinku "Barw szczęścia" kolejne przesłuchanie Agnieszki się skończy. Marcin poprosi kolegów, aby odprowadzili oskarżoną z powrotem do aresztu, ale nim do tego dojdzie, to za drzwiami natkną się oni na Łukasza. Oczywiście, Zarzeczna nie przejdzie wobec tego faktu obojętnie i poprosi Sadowskiego, aby wstawił się za nią u policjantów.

- Łukasz, wytłumacz im... Mamy jeszcze szansę. Kocham cię - wyzna mu Agnieszka.

Jednak na próżno będzie liczyć, że Łukasz w 3318 odcinku "Barw szczęścia" dostosuje się do prośby wariatki, po tym, co przeżyje u jej boku. Tym bardziej, że sam już nic nie będzie czuł do chorej psychicznie Agnieszki, która wciąż będzie zagrożeniem dla niego i innych. I stąd jej miejsce zdecydowanie nie będzie na wolności!

