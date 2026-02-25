Barwy szczęścia, odcinek 3327: Józefina znów się zakocha? Po tym, co przeżyła przez oszusta Andrzeja nie od razu zaprosi go na randkę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3327 - poniedziałek, 2.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Złamane serce Józefiny wkrótce w serialu "Barw szczęścia" otworzy się na nową miłość? Po dramatycznych przejściach ostatnich kilku miesięcy trudno spodziewać się, że Rawiczowa tak szybko znów kogoś pokocha. Oszust Andrzej Zastoja nie tylko ją okradł z oszczędności całego życia, wpakował w kredyt i przez niego straciła dom oraz rodową stadninę, ale także porzucił przed ślubem! Po tym, co Józefina przeżyła na razie nie w głowie jej żadne romanse.

Tak Józefina w 3327 odcinku "Barw szczęścia" zareaguje na rozwód Natalii i Cezarego

Tym bardziej, że w 3327 odcinku "Barw szczęścia" Rawiczowa dowie się o rozwodzie Natalii i Cezarego, który zapewne doprowadzi do rozpadu całej jej rodziny! Synowa wyzna, że po wyjeździe męża złożyła pozew i nie będzie już walczyć o ich małżeństwo.

- Nie, powiedz, że żartujesz! Ja jestem przekonana, że ty mimo wszystko wciąż go kochasz! I że ten rozwód to jakiś rodzaj podświadomego głosu rozpaczy, ostatnia próba ratowania związku - Józefina nie uwierzy własnym uszom, po tym, co usłyszy od Natalii. - Nie, to po prostu jego koniec. Świadomy - stwierdzi Zwoleńska. - Nie poddawaj się, walcz jak kiedyś! - Walczę. Ale tym razem wyłącznie o siebie...

Rawiczowa w 3327 odcinku "Barw szczęścia" nie dopuści, żeby Natalia i Cezary się rozwiedli?

W pierwszym odruchu w 3327 odcinku "Barw szczęścia" Józefina spotka się z Małgorzatą (Adrianna Biedrzyńska), żeby uprzedzić ją, że zamierza zrobić wszystko, aby Natalia i Cezary się nie rozwiedli. Ale matka Zwoleńskiej będzie zdania, że to błąd, że nie powinna się w to mieszać i zostawić decyzję młodym. Tego dla Rawiczowej będzie za wiele. Aby odetchnąć pójdzie na spacer do parku i tam spotka na swojej drodze Tolka Koszyka.

Tak się poznają Józefina i Tolek w 3327 odcinku "Barw szczęścia"

Jaki będzie początek znajomości Józefiny i Tolka w 3327 odcinku "Barw szczęścia"? Na widok nieznajomego, który ją zaczepi w parku, Rawiczowa zareaguje dość ostro. Koszyk zainteresuje się elegancką kobietą, widząc w jej oczach łzy.

- A co to się stało? Czy mogę jakoś pomóc? - zapyta z troską w głosie Tolek - Może pan. Pójść sobie. Czego pan ode mnie chce? - rzuci nieuprzejmie Józefina.

W pewnej chwili w 3327 odcinku "Barw szczęścia" okaże się, że Tolek widział, jak z torebki Józefiny, gdy wyciągała z niej chusteczkę, wypadł portfel, więc tylko odda jej zgubę z pieniędzmi, dokumentami, kartami kredytowymi. Rawiczowej od razu zrobi się głupio i przeprosi za nieuprzejmą odzywkę. Zaprosi też Koszyka na kawę, żeby podziękował i zatrzeć złe wrażenie.

- Chcę tylko dobrego słowa... - uśmiechnie się Koszyk. - Dziękuję panu bardzo. I przepraszam, że byłam opryskliwa. Mam dziś zły dzień... - To skąd ten zły dzień? - Bardzo pan… bardzo jesteś bezpośredni. - A to dopiero pierwsza z moich zalet! No więc? - Szkoda gadać, długa historia, w minutę nie zdążę Najkrócej rzecz biorąc: kłopoty rodzinne. Rozwód syna. Jeszcze nie w toku, ale niestety, nieuchronny. - O, to tak jak w moim przypadku… - Rozwodzisz się? - Tak. I niby się cieszę, ale i boję zarazem. No bo wiesz, człowiek już nie najmłodszy, a tak samemu na świecie, to jednak smutno. Ale ty pewnie nic o tym nie wiesz, prawda? Takie kobiety jak ty rzadko bywają samotne… - zauważy Tolek, nie znając smutnej historii Józefiny.