Barwy szczęścia, odcinek 3337: Tak rozkręci się romans Patryka z Grażyną. Nie oderwą się od siebie! - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3336 - piątek, 13.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3337 odcinku „Barw szczęścia” romans Grażyny i Patryka wyjdzie na jaw, a romantyczna relacja Jezierskiego zaskoczy wszystkich. Wiktor (Grzegorz Kestranek) zdradzi Tomkowi, że jego matka spotyka się z młodym mężczyzną i nie kryje się z uczuciami.

– (...) Odwoził ją swoją taryfą, a potem się normalnie całowali, jak jakieś małolaty. I to pod samym blokiem. Nawet ja tak nie robię – powie Wiktor (cytat z portalu światseriali.interia.pl).

Tomek postanowi natychmiast interweniować, twierdząc, że chodzi mu o dobro syna. Grażyna jednak szybko utnie jego moralizowanie, przypominając mu, że sam spotyka się z dużo młodszą Oliwką (Wiktoria Gąsiewska).

Namiętne pocałunki Grażyny i Patryka w "Barwach szczęścia"

Po rozmowie z byłym kochankiem Wiracka zwierzy się Madzi, że zakochała się na nowo i chce wyglądać olśniewająco na kolejne randki.

– (...) Szarmancki, ma fajne poczucie humoru, dużo się przy nim śmieję. I świetnie całuje – wyzna przyjaciółce.

Wkrótce potem Grażyna i Patryk spotkają się w parku, gdzie Jezierski nie oprze się pokusie i ukradnie jej kolejnego całusa. Zamiast eleganckiej restauracji zabierze ją na kebab, czym tylko udowodni, że stawia na spontaniczność i luz, co Wirackiej bardzo się spodoba.

Czy Patryk i Grażyna stworzą prawdziwy związek w "Barwach szczęścia"?

Czy romans Grażyny i Patryka przerodzi się w coś poważnego? Jak na ich relację zareaguje Tomek, gdy zrozumie, że jego była naprawdę jest szczęśliwa z byłym chłopakiem jego obecnej partnerki? Przecież to oczywiste, że Kępski odczuje coraz większą zazdrość o byłą ukochaną, która nie oderwie oczu od młodego i spontanicznego Patryka. Jedno jest pewne, w 3337 odcinku „Barw szczęścia” między Jezierskim a Wiracką zaiskrzy jeszcze mocniej, a ich namiętne pocałunki to dopiero początek!