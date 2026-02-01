Barwy szczęścia, odcinek 3321: Ostra wymiana zdań między Asią a Danielem. Mroczna przeszłość ojca Emila wyjdzie na jaw - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3321 - czwartek, 20.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Ślub i wesele Asi i Huberta (Marek Molak) byłby cudownym wydarzeniem, gdyby nie jeden szczegół. W 3320 odcinku serialu „Barwy szczęścia” pojawi się jeden nieproszony gość. Ale najpierw weselną imprezę rozkręci Tolek (Marek Siudym), a Emil wreszcie pogodzi się z Emilką (Jessica Frankiewicz). W pewnej jednak chwili w całej tej beczce miodu znajdzie się łyżka dziegciu. Przyjedzie były partner Sokalskiej, Daniel.

Prezenty Daniela dla Asi i Emila w 3321 odcinku "Barw szczęścia”

Danek nie poprzestanie na tym, że zobaczy Emila na weselu. W 3321 odcinku serialu „Barwy szczęścia” znowu przyjedzie na Zaciszną, tym razem z kilkoma prezentami, chcąc wkupić się w łaski syna i Asi. Zawieszka zrobiona z pocisku przyciągnie uwagę Staszka:

- To łuska pocisku M193… Używana w karabinach FAMAS F1.(…) Takich karabinów używa Legia Cudzoziemska. (…) Kiedy byłeś w Legii? Albo od jak dawna w niej służysz? – zapyta Daniela.

- Kolegów mam… Miałem, dawno temu... I w ogóle zejdź ze mnie, człowieku! Czego ty chcesz?... Zawsze się taki trafi na weselu czy poprawinach! – wkurzy się Danek.

Nieprzyjemna rozmowa Asi z Danielem w 3321 odcinku "Barw szczęścia”

W 3321. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Daniel zdenerwuje się również na Huberta, który, według niego, będzie zadawał za dużo pytań. Asia nie poskąpi mu wyrzutów:

- Zostawiłeś mnie samą, z długami, nie interesowałeś się synem ani tym, jak ja sobie dam radę... i czy sobie w ogóle poradzę! A teraz się zjawiasz i czego oczekujesz? Że będę się uśmiechać na twój widok?!

- To ty mnie szukałaś… - odetnie się Daniel.

- Nie ciebie, tylko podpisu pod wnioskiem paszportowym! I już go nie potrzebuję!

- Ale skoro jestem... miło jest zobaczyć Emila. Wyrósł na fajnego gościa.

- Twojej zasługi w tym nie ma!

- Wiem. Za to ty zrobiłaś świetną robotę, wychowując go... Gratuluję.

- Twoje gratulacje też mi nie są potrzebne!

- To przyjmij chociaż życzenia. Nam nie wyszło, ale może z Hubertem będziesz miała więcej szczęścia…

- Nie prowokuj mnie… - powie Asia na koniec.