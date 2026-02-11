Barwy szczęścia, odcinek 3316: Pierwsza rozmowa Łukasza z Ksawerym w szpitalu! Powie mu tylko jedno - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3316 - piątek, 13.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3316 odcinku "Barw szczęścia" Ksaweremu w końcu uda się zobaczyć z ojcem. Co prawda, nie na żywo, gdyż po odnalezieniu przez Celinę, będzie on w złym stanie stanie, a na dodatek w końcu straci przytomność, przez co Kasia nie zabierze go do szpitala.

Ale na szczęście, w 3316 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski prędko zacznie wracać do zdrowia i w końcu się obudzi, dzięki czemu syn wreszcie będzie mógł się z nim skontaktować. Zwłaszcza, że będzie przeżywał jego zaginięcie jak nikt inny.

Ksawery w końcu zobaczy i usłyszy Łukasza w 3316 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3316 odcinku "Barw szczęścia" młody Sadowski natychmiast zechce zadzwonić do ojca, gdy Brońska da znać Sadowskiej, że jest już po obchodzie lekarzy. Kasia niezwłocznie wybierze numer, a Celina przekaże telefon Łukaszowi. A jak tylko usłyszy po drugiej stronie Ksawerego, to od razu wyjdzie, aby mogli sobie na spokojnie porozmawiać.

- Tata! - krzyknie uradowany jego widokiem Ksawery.

- No ale czemu przez kamerę, no. Nie przypudrowałem nosa i chyba źle wyglądam - zacznie Łukasz.

- No co ty, wyglądasz świetnie - powie mu syn, ale jego ojciec od razu wyczuje jego kłamstwo - Ściemniać to my, a nie nas.

W tym momencie w 3316 odcinku "Barw szczęścia" do ich rozmowy wtrąci się i Kasia, która ucieszy się na widok Łukasza równie mocno co Ksawery. A Sadowski to odwzajemni.

- Cześć Łukasz - powita go Kasia.

- Cześć Kasiu, super was widzieć - odwzajemni się jej były mąż.

- No ciebie jeszcze lepiej - stwierdzi jego byłą żona.

Sadowski poprosi syna, aby nie gniewał się na Kasię w 3316 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak ich uprzejmości w 3316 odcinku "Barw szczęścia" przerwie Ksawery, który wróci z odpowiedzią na wcześniejsze pytanie postawione przez ojca. Młody Sadowski wyzna mu, jak dorośli, w tym także i jego matka, okłamywali go w sprawie jego zniknięcia, ale Łukasz od razu stanie w jej obronie.

- Musiało być wideo, żebym miał pewność, że to ty. A nie, że mi jakiegoś bota włączyli. Ostatnio trudno wierzyć dorosłym. Nawet mamie - wyzna mu syn.

- Gorzkie słowa. Ksawciu, ale nie denerwuj się na mamę, dobrze? Miałem trochę kłopotów ostatnio i musiała jakoś mnie tłumaczyć, no - wyjaśni mu ojciec.

- Kłopotów? Tato, nie musisz mnie już chronić. Wiesz ile mam lat? Chcę znać prawdę! Co to był jakiś wypadek? Tajna misja? Bo właśnie tak myślę - zacznie dopytywać Ksawery.

- A jak tajna, to nie mogę mówić. Proszę cię nie denerwuj się na mamę. Ona też nie zna szczegółów. Top secret - powtórzy mu Łukasz, ale Ksawery w 3316 odcinku "Barw szczęścia" bardziej niż na jego prośbie skupi się na tym, co się z nim działo i mu tego nie odpuści!

- Nie wygadam się - zapewni go chłopiec.

- Dobrze, to tobie powiem, ale to jak się spotkamy, bo to nie na telefon historia - przyzna Sadowski.

- Oby to było niedługo - wyrazi nadzieję Ksawery.

- Obiecuję - zapewni go ojciec.

