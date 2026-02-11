Barwy szczęścia, odcinek 3314: Radość Łukasza po ucieczce z więzienia Agnieszki. W końcu odzyska wolność - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3314 - środa, 11.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3314 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz pierwszy raz od swojego porwania i uwięzienia przez chorą psychicznie Agnieszkę, szczerze się ucieszy! Wszystko przez to, że po aresztowaniu Zarzecznej w końcu uda mu się uciec z jej więzienia. Tym bardziej, że będzie już naprawdę na limicie, gdyż pozostanie bez picia, jedzenia, leków czy dostępu do łazienki, zdany wyłącznie na siebie. I wówczas zacznie szukać drogi, by się uwolnić!

Zdradzamy, że w 3314 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski wróci do zabetonowanego okna, do którego uda mu się dotrzeć jeszcze w 3313 odcinku, po otworzeniu do nich drzwiczek. Łukasz zacznie bić w mur aż w końcu uda mu się kawałek przebić i zobaczyć świtało, co zmotywuje go już do reszty. Szczególnie, że wówczas jeszcze nikt nie będzie słyszał jego krzyku, przez co detektyw zda sobie sprawę, że musi uderzać do reszty.

- Halo! Ludzie! - krzyknie Łukasz, ale jeszcze nikt go nie usłyszy.

Tak Łukasz w końcu ucieknie z więzienia Agnieszki w 3314 odcinku "Barw szczęścia"!

Aż w końcu w 3314 odcinku "Barw szczęścia" przebije się przez cały betonowy mur i przez okno w końcu wyczołga się na zewnątrz. Ledwo żywy, ale szczęśliwy Łukasz od razu położy się na trawie, aby odpocząć i złapać trochę tchu, gdyż ta ucieczka będzie go naprawdę sporo kosztować. I to nie tylko nerwów, ale i kolejnych ran.

- Ała! - krzyknie podczas ucieczki.

Jednak najważniejsze w 3314 odcinku "Barw szczęścia" będzie i tak to, że w końcu wydostanie się na zewnątrz, co wywoła u niego ogromną radość. Zwłaszcza, że w tym momencie jego więzienie wreszcie się skończy, a on odzyska upragnioną wolność. A co najważniejsze, nie będzie już zdany na siebie, bo w lesie będzie go łatwiej odnaleźć niż w zamkniętym więzieniu, w którym przetrzymywała go chora psychicznie Agnieszka.

Celina odnajdzie Sadowskiego w lesie w 3315 odcinku "Barw szczęścia"!

I tak się stanie, bo już w 3315 odcinku "Barw szczęścia" do wyczerpanego, wycieńczonego i półprzytomnego Łukasza w końcu dotrze Celina, która namierzy go za pomocą swojego drona. Brońska od razu przybędzie mu z pomocą i odda w ręce lekarzy, dzięki którym Sadowski nie tylko odzyska przytomność, ale także zacznie wracać do zdrowia fizycznego!

A to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie jego ucieczka w 3314 odcinku "Barw szczęścia". I w związku z tym jego radość będzie w pełni uzasadniona, a jego rozpaczliwa walka o przetrwanie warta świeczki!

