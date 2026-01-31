Barwy szczęścia, odcinek 3316: Łukasz otworzy się przed Celiną! Zdradzi jej, jak uciekł z więzienia psychopatki Agnieszki - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3316 - piątek, 13.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3316 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz odzyska przytomność i powoli zacznie dochodzić do siebie w szpitalu, w którym wyląduje dzięki Celinie! A to dlatego, że to właśnie Brońska odnajdzie go półprzytomnego i wycieńczonego w lesie, w którym Sadowski znajdzie się po udanej ucieczce z więzienia Agnieszki po jej aresztowaniu. Tym bardziej, że wówczas będzie już ledwo żywy po utracie dostępu do picia, jedzenia, leków czy łazienki.

Ale na szczęście, za sprawą Celiny szybko wyląduje w szpitalu, gdzie po udzieleniu pomocy i wdrożeniu odpowiedniego leczenia, nie tylko w 3316 odcinku "Barw szczęścia" odzyska przytomność, ale i szybko zacznie wracać do zdrowia. Do tego stopnia, że w końcu zdecyduje się spotkać ze swoją wybawicielką!

Uratowany Łukasz opowie Celinie o swoim koszmarze w 3316 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3316 odcinku "Barw szczęścia" Brońska zjawi się na sali Sadowskiego, gdzie usiądzie na jego łóżku i zacznie wsłuchiwać się w opowieść Łukasza. A to dlatego, że to właśnie przed nią jako pierwszą były ukochany postanowi się otworzyć na temat tego, co przeżył u boku psychopatki, a także, w jaki sposób w końcu udało mu się wyrwać z jej więzienia!

- Myślałem, żeby się poddać, zwinąć w kłębek i zasnąć... I przestraszyłem się tej myśli. Bardziej niż powrotu tej wariatki!... I wtedy włączył mi się jakiś taki... tryb przetrwania... Nie wiem, ile to trwało, ile było cegieł do wygrzebania... Myślałem tylko, żeby nie przestawać! I że muszę sam… wydrapać sobie tę wolność… - zwierzy jej się Łukasz.

- Udało ci się… - powie mu Celina.

- Jak wyszedłem, to niosło mnie przed siebie, nie wybierałem kierunku, niewiele pamiętam… Byłem wycieńczony, aż nagle... byłaś ty. Nie miałem pojęcia, czy na jawie, czy tylko mi się śnisz... - wyzna jej Sadowski.

- Dla mnie to ty wyglądałeś jak zjawa! - przyzna Brońska.

Aż w końcu w 3316 odcinku "Barw szczęścia" przejdzie do podziękowań. Tym bardziej, że zda sobie sprawę, że gdyby nie Celina, to prawdopodobnie by go tutaj nie było!

- Dziękuję, że nie przestałaś mnie szukać… - zwróci się do niej Łukasz.

Sadowski będzie wdzięczny Brońskiej za uratowanie życia w 3316 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak Brońska w 3316 odcinku "Barw szczęścia"i tak nie będzie mogła sobie darować, że znalazła go tak późno! Ale Sadowski absolutnie nie będzie miał do niej pretensji. Tym bardziej, że wariatka Agnieszka naprawdę dobrze to rozegra i w tej sytuacji jedyną osobą, do której Łukasz mógłby mieć pretensje będzie on sam, gdyż to on wcześniej nie zauważył, z kim tak naprawdę ma do czynienia. I poniósł za to najwyższą karę...

- Wiem, że ty nie masz do mnie pretensji, ale ja do siebie mam! Długo nie mogłam poskładać tych klocków... - westchnie Celina.

- Żeby poskładać, musiałabyś założyć, że Agnieszka jest zaburzona... Nikt nie był w tej kwestii bardziej ślepy niż ja... Więc na pewno nie będę rzucał kamieniem! Ufałem jej jak głupek… - uderzy się w pierś Sadowski w 3316 odcinku "Barw szczęścia".