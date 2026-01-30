Barwy szczęścia, odcinek 3314: Kępski nie odpuści tematu dziecka. Oliwka powie wprost, że nie ma o tym mowy – ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-01-30 13:33

W 3314 odcinku „Barw szczęścia” Tomasz Kępski (Jakub Sokołowski) znów podejmie temat powiększenia rodziny i naciskać będzie na Oliwkę (Wiktoria Gąsiewska), by pomyśleli o dziecku. Jego ukochana nie zamierza jednak ustąpić – jasno powie, że teraz chce skupić się na firmie i karierze. Konflikt w związku w 3314 odcinku „Barw szczęścia” stanie się wyraźny, a rozmowa pokaże, że para musi pogodzić ambicje zawodowe z osobistymi planami. Dojdzie do rozstania?

„Barwy szczęścia" odcinek 3314 - środa, 11.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3314 odcinku „Barw szczęścia” w relacji Tomasza i Oliwki pojawi się poważna „rysa”. Kępski ponownie poruszy temat dziecka, czego jego partnerka wcale nie będzie chciała rozważać w tym momencie. Zdecydowanie postawi sprawę jasno, wyjaśniając, że najpierw chce skupić się na rozwoju własnej firmy i projektach zawodowych.

Tomasz zacznie naciskać na dziecko

Oli… Naprawdę marzę o tym, żebyśmy mieli dziecko… - Kępski po raz kolejny wspomni o chęci powiększania rodziny. 

– W swoim czasie - uzna stanowczo dziewczyna.

– A na co mamy czekać? - Tomasz w ogóle nie zrozumie perspektywy partnerki. 

– Wiedziałeś, jak będą wyglądały pierwsze lata... Nie rozdwoję się pomiędzy dzieckiem i biznesem!

Tomasz spróbuje przekonać ukochaną, że nigdy nie będzie idealnego momentu, jednak Oliwka pozostanie nieugięta.

Oliwka powie ukochanemu o rozwoju biznesu. Odłoży macierzyństwo na później 

Włosi zapraszają mnie na kilka dni do Mediolanu… Chcą przetestować produkty, omówić kanały dystrybucji…

– Gratuluję. To dla ciebie wielka szansa.

– Żebyś wiedział! Ale jakoś nie widzę, żeby cię rozpierała radość.

– Jestem z ciebie dumny, Oli, ale... to jednak odsuwa nasze plany - zauważy Tomasz. Nie będzie zachwycony, że partnerka nie myśli o dziecku.

– Nie będę latała po Europie ani z brzuchem, ani potem z niemowlakiem...

– Ale wiesz, że może nigdy nie będzie dobrego momentu? - przypomni Kępski.

– Nie dramatyzuj... Będzie, tylko najpierw muszę rozkręcić firmę! - Oliwka nie da się ugiąć. Nie będzie chciała planować urodzenia dziecka. Postawi na swoim? A może Tomasz jeszcze bardziej zacznie naciskać, co może wywołać wielkie frustracje i kłótnie. 

