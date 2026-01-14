Barwy szczęścia, odcinek 3311: Tak wpadnie chora Agnieszka? Jeden szczegół może ją wysypać - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3311 - piątek, 6.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3311 odcinku „Barw szczęścia” Celina będzie coraz bardziej przekonana, że Agnieszka stoi za porwaniem Łukasza. Wszystko zacznie się od obserwacji pozornie zwykłych zakupów spożywczych. Ich ilość i sposób kompletowania produktów wyda się pani detektyw podejrzany, bo to nie będzie porcja dla jednej osoby, co od razu przykuje jej uwagę. To właśnie ten drobny szczegół może doprowadzić do przełomu w śledztwie i zbliżyć Agnieszkę do schwytania.

Konfrontacja z policją. Celina będzie pewna, że to Agnieszka przetrzymuje Łukasza!

W 3311 odcinku „Barw szczęścia” Celina odkryje, że jest obserwowana przez policję i prawie wybuchnie z wściekłości.

- Marnujecie czas, żeby mnie śledzić, zamiast szukać Łukasza?! - wybuchnie.

- Mamy nowy rysopis porywaczki... i pasujesz do niego. Wysoka, długowłosa brunetka, jeżdżąca terenowym autem...

- To nie przyszło wam do głowy, że ktoś specjalnie się do mnie upodobnił?!

- Może, ale równie dobrze to mogłaś być ty… Chyba, że masz alibi na czas zniknięcia Łukasza?

- To jakiś żart?! Podejrzewacie mnie?... Przecież to absurd! To ja zgłosiłam jego zaginięcie! I to ja nie ustaję w jego poszukiwaniach od samego początku!

- Wiele było takich przypadków, kiedy sprawca udawał, że pomaga policji...

- Tak uważasz? Że udaję?... Niech cię szlag!

- Ochłoń… Ja osobiście nie wierzę, że mogłabyś mieć coś wspólnego ze zniknięciem Łukasza, ale wszystko trzeba sprawdzać...

Celina na tropie będzie krok od przełomu

W 3311 odcinku „Barw szczęścia” Celina będzie w stanie połączyć fakty: pozornie zwykłe zakupy, wcześniejsze niejasności w zachowaniu Agnieszki i jej obsesję na punkcie Łukasza. Pani detektyw zacznie działać zdecydowanie, by nie dopuścić do kolejnych nieprzewidzianych ruchów chorej kobiety.

Zarówno dla niej, jak i dla inspektora Kodura, każdy szczegół będzie kluczowy, a drobny błąd Agnieszki może sprawić, że wpadnie w ręce sprawiedliwości. W 3311 odcinku „Barw szczęścia” wszystko wskazuje, że Agnieszka będzie coraz bliżej schwytania. Celina, dzięki spostrzeżeniom i szybkiemu działaniu, może doprowadzić do przełomu w śledztwie. Czy inspektor Kodur w końcu posłucha detektyw i uda im się uratować Łukasza? To wyjdzie na jaw wkrótce.