Barwy szczęścia, odcinek 3311: Celina załatwi Agnieszkę! Dzięki niej policja aresztuje wariatkę za porwanie Łukasza - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3311: Celina załatwi Agnieszkę! Dzięki niej policja aresztuje wariatkę za porwanie Łukasza

2026-02-01 9:15

W 3311 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Agnieszka (Katarzyna Tlałka) wpadnie w ręce policji i zostanie aresztowana za porwanie Łukasza (Michał Rolnicki). To zasługa Celiny, która będzie śledziła wariatkę, domyśli się bowiem, że to ona porwała Sadowskiego i przetrzymuje go za miastem. Kolejny raz Celina okaże się skuteczniejsza niż policja, kiedy sprowokuje Agnieszkę, która będzie się szykować do ucieczki zanim Marcin Kodur (Oskar Stoczyński) załatwi nakaz zatrzymania. W finale 3311 odcinku "Barw szczęścia" Celina załatwi psychopatkę! Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"Barwy szczęścia" odcinek 3311 - piątek, 6.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Śledztwo Celiny w sprawie Agnieszki w 3311 odcinku "Barw szczęścia" skończy się sukcesem? Niezupełnie, bo choć Brońska przekona w końcu Kodura, by załatwił nakaz zatrzymania, bo porywaczka może w każdej chwili uciec, zwłaszcza jeśli się zorientuje, że jest obserwowana, to inspektor policji nie od razu zacznie działać. Przekonany o tym, że jeśli Agnieszka ucieknie, to byłoby przyznanie się do winy!

Celina w 3311 odcinku "Barw szczęścia" powstrzyma Agnieszkę przed ucieczką!

Śledząc Agnieszkę w 3311 odcinku "Barw szczęścia", Celina zauważy ją przed mieszkaniem we Włocławsku z walizkami. Detektywka będzie pewna tego, że nieobliczalna kobieta wprowadza w życie plan ucieczki. - Moim zdaniem ona chce wiać! - uprzedzi Kodura przez telefon, a on od razu wyśle pod wskazane miejsce policjantów. 

- Cholera. Nie mamy wyjścia! Sprowokuj ją, zobaczymy, co będzie. Nasi zaraz tam będą!

Atak Celiny na Agnieszkę na polecenie Kodura w 3311 odcinku "Barw szczęścia" 

Zielone światło od Kodura wystarczy, by w 3311 odcinku "Barw szczęścia" Celina ruszyła na Agnieszkę i błyskawicznie przystąpiła do ataku na porywaczkę Łukasza. 

- Agnieszka? Co za spotkanie!

- Co ty tu robisz?

- Przyjechałam służbowo... Do Włocławka, służbowo? - zakpi niezrównoważona psycholka.

- Pewnie domyślasz się w jakiej sprawie. Wybierasz się gdzieś?

- Nie twój interes!

- Może znowu jedziesz za miasto?

- Po co tu przyjechałaś, co? Śledzisz mnie? Masz jakąś obsesję?

- Możesz sobie pomóc, jak powiesz, gdzie jest Łukasz!

- Masz nie po kolei w głowie!

- Komu wiozłaś te zakupy?!

- Nie zamierzam ci się z niczego tłumaczyć, rozumiesz?!

- Myślę, że go porwałaś i przetrzymujesz za miastem!

- Bzdura! Filmów się za dużo naoglądałaś! A po co miałabym to niby zrobić?

- Bo cię rzucił!

- No niestety było dokładnie odwrotnie! A jeśli ktoś miałby powód, żeby go porwać, to chyba ty! Bo to on rzucił ciebie dla mnie! Zresztą masz chyba trochę tych porwań ostatnio na koncie, nie? Ostatnio porwałaś faceta w Dubaju i przywiozłaś go w bagażniku do Polski! To może z Łukaszem zrobiłaś dokładnie to samo! - Agnieszka przestanie nad sobą panować i rzuci się z paralizatorem na Celinę. Jednak Brońska ją obezwładni. 

- Ratunku ludzie! Napadła na mnie! Wariatka!

- Gadaj gdzie jest Łukasz!

Agnieszka aresztowana za porwanie Łukasza w 3311 odcinku "Barw szczęścia"

Po chwili w 3311 odcinku "Barw szczęścia" do akcji wkroczą policjanci, którzy aresztują Agnieszkę i zawiozą ją na komisariat w Warszawie. 

