Barwy szczęścia, odcinek 3311: Celina załatwi Agnieszkę! Dzięki niej policja aresztuje wariatkę za porwanie Łukasza - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3311 - piątek, 6.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Śledztwo Celiny w sprawie Agnieszki w 3311 odcinku "Barw szczęścia" skończy się sukcesem? Niezupełnie, bo choć Brońska przekona w końcu Kodura, by załatwił nakaz zatrzymania, bo porywaczka może w każdej chwili uciec, zwłaszcza jeśli się zorientuje, że jest obserwowana, to inspektor policji nie od razu zacznie działać. Przekonany o tym, że jeśli Agnieszka ucieknie, to byłoby przyznanie się do winy!

Celina w 3311 odcinku "Barw szczęścia" powstrzyma Agnieszkę przed ucieczką!

Śledząc Agnieszkę w 3311 odcinku "Barw szczęścia", Celina zauważy ją przed mieszkaniem we Włocławsku z walizkami. Detektywka będzie pewna tego, że nieobliczalna kobieta wprowadza w życie plan ucieczki. - Moim zdaniem ona chce wiać! - uprzedzi Kodura przez telefon, a on od razu wyśle pod wskazane miejsce policjantów.

- Cholera. Nie mamy wyjścia! Sprowokuj ją, zobaczymy, co będzie. Nasi zaraz tam będą!

Barwy szczęścia. „Romantyczny" wieczór Agnieszki i porwanego Łukasza

Atak Celiny na Agnieszkę na polecenie Kodura w 3311 odcinku "Barw szczęścia"

Zielone światło od Kodura wystarczy, by w 3311 odcinku "Barw szczęścia" Celina ruszyła na Agnieszkę i błyskawicznie przystąpiła do ataku na porywaczkę Łukasza.

- Agnieszka? Co za spotkanie! - Co ty tu robisz? - Przyjechałam służbowo... Do Włocławka, służbowo? - zakpi niezrównoważona psycholka. - Pewnie domyślasz się w jakiej sprawie. Wybierasz się gdzieś? - Nie twój interes! - Może znowu jedziesz za miasto? - Po co tu przyjechałaś, co? Śledzisz mnie? Masz jakąś obsesję? - Możesz sobie pomóc, jak powiesz, gdzie jest Łukasz! - Masz nie po kolei w głowie! - Komu wiozłaś te zakupy?! - Nie zamierzam ci się z niczego tłumaczyć, rozumiesz?! - Myślę, że go porwałaś i przetrzymujesz za miastem! - Bzdura! Filmów się za dużo naoglądałaś! A po co miałabym to niby zrobić? - Bo cię rzucił! - No niestety było dokładnie odwrotnie! A jeśli ktoś miałby powód, żeby go porwać, to chyba ty! Bo to on rzucił ciebie dla mnie! Zresztą masz chyba trochę tych porwań ostatnio na koncie, nie? Ostatnio porwałaś faceta w Dubaju i przywiozłaś go w bagażniku do Polski! To może z Łukaszem zrobiłaś dokładnie to samo! - Agnieszka przestanie nad sobą panować i rzuci się z paralizatorem na Celinę. Jednak Brońska ją obezwładni. - Ratunku ludzie! Napadła na mnie! Wariatka! - Gadaj gdzie jest Łukasz!

Agnieszka aresztowana za porwanie Łukasza w 3311 odcinku "Barw szczęścia"

Po chwili w 3311 odcinku "Barw szczęścia" do akcji wkroczą policjanci, którzy aresztują Agnieszkę i zawiozą ją na komisariat w Warszawie.