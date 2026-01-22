Barwy szczęścia, odcinek 3303: Pola zostawi Emila po powrocie z USA! To Emilka ją do tego przekona? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3303 - wtorek, 27.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3303 odcinku "Barw szczęścia" Asia (Anna Gzyra-Augustynowicz), Hubert (Marek Molak) i Emil w końcu wrócą ze swoich wakacji w USA, na które ostatecznie polecą w komplecie. Mimo obaw Sokalskiego o jego związek z Polą, które niestety się sprawdzą, bo po jego powrocie dziewczyna wcale nie będzie mieć dla niego dobrych wieści, czym ogromnie go zdziwi.

Tym bardziej, że do 33003 odcinka "Barw szczęścia" nie da mu tego odczuć, że coś jest nie tak! A wręcz przeciwnie, gdyż ucieszy się z jego powrotu do Polski. Ale jak się okaże wyłącznie z jednego względu, o czym stęskniony Emil dowie się tuż po tym, jak do niej poleci po swoim przylocie!

- Już nie chcę być twoją dziewczyną, Emil… - wyzna mu Pola.

- Przecież jeszcze przedwczoraj do mnie pisałaś, że się cieszysz, że wracam… Nie kumam tego! - podsumuje zszokowany Emil.

- Nie chciałam zrywać przez internet... - wyjaśni mu dziewczyna.

Wściekły Emil oskarży Emilkę o rozpad jego związku z Polą w 3303 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3303 odcinku "Barw szczęścia" Emil będzie miał wiele żalu do Poli, ale przede wszystkim do Emilki! A to dlatego, że od razu pomyśli, że ich zerwanie to właśnie sprawka zazdrosnej Brodzińskiej, która już wcześniej zaczęła obok nich mieszać, a teraz w jego opinii w końcu uda się jej to na dobre. Ale przyjaciółka się tego wyprze!

- Czyli wolałaś mnie okłamać?! - wyrzuci jej wzburzony Sokalski, po czym zwróci się do Brodzińskiej - To pewnie twoja sprawka, co? Byłaś zazdrosna, więc ją urobiłaś! Żeby tylko nas rozdzielić!

- Nieprawda! - zapowie mu Emilka.

Ale czy w 3303 odcinku "Barw szczęścia" Sokalski jej uwierzy? Tym bardziej, że przecież pod jego nieobecność Emilka będzie na miejscu i mocno zbliży się do Poli za radą swojej matki Malwiny (Joanna Gleń). Czy zatem faktycznie zdoła wpłynąć na decyzję swojej koleżanki?

To nie będzie koniec żali porzuconego Sokalskiego w 3303 odcinku "Barw szczęścia"?

A może w 3303 odcinku "Barw szczęścia" Pola sama o tym zadecyduje i Emilka nie będzie mieć tu nic do rzeczy? Jednak czy Emil to zrozumie? I jak poradzi sobie z tym rozstaniem, którego przecież tak bardzo się obawiał i z tego względu nie chciał nawet lecieć do USA, ale matka i jej narzeczony nie pozostawili mu wyboru. Czy zatem będzie miał żal i do nich?

A może w 3303 odcinku "Barw szczęścia" Asia i Hubert wytłumaczą mu, że Pola po prostu nie była go warta, skoro tak szybko z niego zrezygnowała? I właśnie dobrze, że pojechał, bo tak to z jej względu mogły go ominąć także wakacje życia!