Barwy szczęścia, odcinek 3300: Dziecko u Agaty i Ignacego? Postawi jeden warunek - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3300 - czwartek, 22.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3300 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy zapragnie w końcu zmian w swoim życiu z Agatą. Kieliszewski postanowi wreszcie wyprowadzić się z rodzinnego domu Pyrków tym bardziej w perspektywie zbliżającego się ślubu Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz) i Huberta (Marek Molak) i pójść na swoje ze swoją ukochaną. Tym bardziej, że po spłacie jej brata, nie będzie to już także i jej dom, mimo iż Pyrka oczywiście pozwoli jej tam dalej mieszkać.

Ale w 3300 odcinku "Barw szczęścia" Kieliszewski nie poprzestanie tylko na zmianie miejsca zamieszkania, gdyż od razu zdecyduje się i na kolejny krok. A mianowicie powiększenie ich rodziny! Ignacy otwarcie wspomni o dziecku, czym zszokuje Agatę jeszcze bardziej niż pomysłem zakupu własnego domu!

- Ogród jest fajny, bo to przy okazji bezpieczna przestrzeń do zabawy dla dzieci. Z balkonu zawsze można spaść - zauważy Ignacy.

- Dzieci jakie dalekosiężne plany - skwituje Agata.

- A tam dalekosiężne? - zdziwi się Kieliszewski.

Agata jeszcze nie będzie chciała mieć dziecka z Ignacym w 3300 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3300 odcinku "Barw szczęścia" Agata zacznie żartować ze swojego ukochanego, ale on będzie w tym temacie śmiertelnie poważny.

- A co Ty masz jakieś dzieci w drodze? Ja o czymś nie wiem? - zaśmieje się Pyrka.

- Nie no poniekąd droga jest trochę jakby planowaniem, ale popatrz pierwszy z rodu Ignacy Pyrka-Kieliszewski junior - zapowie jej ukochany.

- Błagam, nie podlizuj się - poprosi go Agata.

Ale w 3300 odcinku "Barw szczęścia" Kieliszewskiemu wcale nie będzie o to chodzić. Tylko o to, żeby naprawdę mieć dziecko z Agatą. Jednak Pyrka jeszcze wcale nie będzie przekonana do tego pomysłu o powiększeniu ich rodziny.

- No dlaczego? Podwójne nazwisko z szacunku do twojego rodu - wyjaśni jej Ignacy.

- A ja nie jestem aż tak tradycyjna - odpowie mu Pyrka.

- No co ty nie zależy ci na zachowaniu nazwiska? - spyta ją Kieliszewski.

- Mi zależy na tym, żeby moje dzieci były zdrowe i szczęśliwe - wyprowadzi go z błędu Agata.

- Nasze dzieci, Agata. Nasze. Innych dzieci nie pozwolę ci mieć - Ignacy postawi sprawę jasno.

- Nasze dzieci - skwituje wyraźnie niezadowolona.

Tak Pyrka wymiga się od tematu dziecka z Kieliszewskim w 3300 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że w 3300 odcinku "Barw szczęścia" od razu zacznie szukać wymówek, ale Ignacy prędko ją w tym zgasi. I wówczas Pyrce już skończą się argumenty. Dlatego czym prędzej postanowi zakończyć ten temat, licząc przy tym, że póki co Ignacy do niego nie wróci.

- A ty pamiętasz, że ja mam trzech braci? - wypali nagle Pyrka.

- Pamiętam, że masz trzech braci. No i sprawdźmy jak im idzie. Hubert ma córkę i syna z nie swojego małżeństwa. Staszek siedzi w wojsku zaręczony z armatą, a Wojtek w Finlandii nawet nie wiadomo, co u niego - zrelacjonuje jej Ignacy.

- I wtedy wchodzisz ty, cały na biało? Obrońca pięknego nazwiska Pyrków - zakpi z niego Agata.

- Co, nie podoba ci się? - zasmuci się Ignacy.

- Chodź! - powie Agata, ciągnąc go przy tym na tańce.

- No dobra! - odpuści w końcu Kieliszewski. Ale w 3300 odcinku "Barw szczęścia" tylko w sprawie dziecka, bo tematu wyprowadzki tak łatwo nie odpuści i prędko do niego wróci, co także nie spodoba się jego ukochanej!

