Barwy szczęścia, odcinek 3299: Mariusz oskarżony o gwałt! Tak zemści się na nim ojciec Janki – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3299 - środa, 21.01.2026, o godz. 20.05 w TVP

W „Barwach szczęścia" Janka co i rusz przekracza kolejne granice i coraz bardziej zbliża się do Mariusza. Jej uwielbienie dla niego widzi już cała wieś – plotki już zaczęły krążyć. Dąbrowska nawet odprawiła dla Karpiuka „rytuał pożegnania przeszłości”. Spaliła kapelusz, jaki on kupił kiedyś jej siostrze, a który ona wygrzebała na strychu i zaczęła nosić, co zabolało Mariusza.

Borowska pewna zdrady Mariusza - odcinek 3295 „Barw szczęścia"

W 3295. odcinku serialu „Barwy szczęścia" wydarzy się katastrofa. Mariusz otworzy oczy i zobaczy obok siebie w łóżku nagą Jankę… Nie będzie pamiętał, jak do tego doszło. Poprzedniego dnia podczas malowania remizy oboje sporo wypiją. Kiedy i Janka się obudzi, sytuacja zrobi się bardzo niezręczna. Mieszkająca z rodzicami Dąbrowska wyjdzie. Ale Borowska (Dorota Piasecka) zobaczy ją, jak o poranku opuszcza dom Karpiuka pod nieobecność Kasi i powie mu, co o tym myśli.

Mariusz w matni - odcinek 3299 „Barw szczęścia"

Mariusz już dawno zaplanował wakacje w Grecji z Kasią i Ksawerym (Bartosz Gruchot). Ale chcąc być wobec niej szczerym, wyzna jej, że kiedy ostatnio nie było jej w Brzezinach, obudził się obok Janki. I ta szczerość nie wyjdzie mu na dobre. Górka nie będzie chciała nawet na niego spojrzeć, a co dopiero wyjechać z nim na urlop. Do Grecji pojedzie z synem i Czesławem (Marian Jaskulski). I to ojcu zwierzy się ze swoich kłopotów. A w tym czasie w Polsce Karpiuk zrozumie, że nic dobrego nie wyszło z jego decyzji zatrudnienia Janki w gospodarstwie i ją zwolni. Paradoksalnie, wiejskie plotki jeszcze przybiorą po tym na sile – skoro Mariusz tak nagle da dziewczynie wymówienie, to coś musi być na rzeczy… W końcu dotrą też do uszu Dąbrowskiego, który w amoku zaatakuje Karpiuka. A potem, w 3299. odcinku serialu „Barwy szczęścia", Mariusz poczuje się jak w matni. Krewki sąsiad złoży na niego doniesienie na policji – nie tylko spróbuje wrobić go w pobicie, ale i w gwałt na swojej córce…