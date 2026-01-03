Barwy szczęścia, odcinek 3291: Tak Kasia dowie się o zaginięciu Łukasza. Celina przyzna się, że naraziła byłego kochanka - ZDJĘCIA

W 3291 odcinku serialu "Barwy szczęścia" nikt nie będzie wiedział, gdzie jest Łukasz (Michał Rolnicki) ani też co się z nim stało po ostatniej akcji z Celiną (Orina Krajewska)! To właśnie była partnerka zgłosi na policji zaginięcie Łukasza, nie podejrzewając nawet, że został uwięziony przez... Agnieszkę (Katarzyna Tlałka). Kiedy policja oficjalnie uzna Łukasza za zaginionego, przerażona Celina weźmie na siebie całą winę, że Sadowski zniknął bez śladu. Dzięki niej Kasia (Katarzyna Glinka) w 3291 odcinku "Barw szczęścia" dowie się nie tylko, że jej były mąż zaginął, ale też, że Brońska go naraziła... Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

Gdzie jest Łukasz? Na to pytanie bliscy Sadowskiego, a zwłaszcza jego kobiety nie poznają odpowiedzi w 3291 odcinku "Barw szczęścia".

Niebezpieczna akcja Celiny i Łukasza przez zaginięciem w serialu "Barwy szczęścia"

Faktem będzie to, że Łukasz narazi się handlarzom narkotyków, że tuż przez zaginięciem razem z Celiną wezmą udział w policyjnej akcji rozbicia gangu przemytników. Komisarz policji Marcin Kodur (Oskar Stoczyński) uprzedzi parę detektywów, że po tym jak pomogli policji w przejęciu kokainy, mogą stać się celem przestępców.

Właśnie dlatego początkowo nikt w serialu "Barwy szczęścia" nie będzie podejrzewał Agnieszki o porwanie Łukasza. Tymczasem niezrównoważona psychicznie siostra Kasi zgotuje mu prawdziwe piekło. 

W 3291 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie wiadomo, kto porwał Łukasza

W 3291 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz będzie już oficjalnie zaginiony, a Celina i Kasia zaczną drżeć z przerażenia, że groźni przestępcy zrobią mu krzywdę, że mogą nawet zabić Sadowskiego. To Brońska zawiadomi Kasię na jakim etapie jest śledztwo policji i poszukiwania Łukasza. 

- Łukasz nie jest już moim mężem, ale zawsze będzie ojcem mojego syna. Więc proszę cię, mów, co wiesz! Wiadomo, kto za tym stoi?

- Pewności nie ma, ale jest podejrzenie... Wykryliśmy ostatnio większy przerzut narkotyków - wyjawi Celina, która znów wciągnęła Łukasz do pracy detektywa.

- Wy jesteście niereformowalni! To jest kaliber spraw dla policji - Kasia nie będzie kryła złości na eks męża i jego partnerkę. 

- Przepraszam... Kiedy go wciągałam w sprawę, wyglądało na to, że kierowcy w jednej firmie spedycyjnej biorą lewizny, to wszystko!

- Ale policja już go szuka?

- Tylko na razie nic nie mają. Żadnych poszlak - powie Kasi Celina, która w 3291 odcinku "Barw szczęścia" będzie w kontakcie z Kodurem. 

- Nie mógł się przecież rozpłynąć! Ta jego wieczna pogoń za ryzykiem i adrenaliną… - oceni Kasia, która właśnie z tego powodu rozstała się z Łukaszem. 

- On naprawdę chciał żyć inaczej... Cieszył się z pisania książki... Poprosiłam go o przysługę… Niepotrzebnie! Obiecuję ci, że zrobię wszystko, żeby go odnaleźć - zapewni Celina, która zacznie działać na własną rękę, żeby wpaść na trop Łukasza. 

