Barwy szczęścia, odcinek 3290: Królewskie rozdanie dla Tolka i Basi. Jola nie pozostawi wątpliwości – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3290 - czwartek, 08.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Wybuch zazdrości Irenki (Krystyna Tkacz) będzie dla Tolka kroplą, która przeleje czarę goryczy. W 3289. odcinku serialu „Barwy szczęścia" złoży w kancelarii Natalii (Maria Dejmek) pozew o rozwód.

Inny król dla Basi w 3290. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3290. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Basię odwiedzi Jola i zauważy, że Tolek zjawił się u niej z walizkami. Koszyk wyjaśni sytuację z Ireną i Waldkiem (Rafał Fudalej), a Grzelakowa zaznaczy, że jest tymczasowa. Kozłowskiej wcale to nie zdziwi, bo kiedy spotkała Tolka u przyjaciółki poprzednio i postawiła mu tarota, karty wywróżyły wielkie zmiany. I tym razem Koszyk poprosi o wróżbę. Jola zobaczy w nowym rozdaniu koniec starych spraw i pojawienie się czegoś zupełnie nowego. Rydwan może oznaczać w układzie postawionym dla niego nową miłość, nowe zaangażowanie, przezwyciężenie przeciwności, napięć i dobry początek, ale i zerwanie związku. Kozłowska przypomni mu, że musi zadbać o pozytywne nastawienie. A Basi powie, że martwi ją zły stan Tolka.

- A dziwisz się? Znowu mu się życie posypało. Zresztą nie tylko jemu... Ty masz szczęście, należysz do nielicznych osób w naszym gronie, które mają dobry długoletni związek. Nie sprawdziła się twoja wróżba z królem – powie na to Grzelakowa, mając na myśli Czesława. Usłyszy, że być może ma nieodpowiedniego króla na myśli.

Proste przyjemności Basi i Tolka w 3290. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3290. odcinku serialu „Barwy szczęścia" po wyjściu Joli zasępiony Tolek zapadnie się w fotelu:

- Patrzę w przyszłość z optymizmem. Jak kazała Jola. Może jak tak posiedzę, to spłynie na mnie jakaś nadzieja? Może coś dobrego do mnie przyjdzie? – stwierdzi ironicznie.

Basia zaproponuje mu wspólne wyjście z domu. Pójdą do kina i parku, w którym spotkają grupę tańczących tango, a pośród nich Agatę (Natalia Zambrzycka) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz). Przyłączą się do nich i Koszyk znowu poczuje, że żyje. Podziękuje Grzelakowej za przypomnienie mu, jak ważne są proste przyjemności.

