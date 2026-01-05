Barwy szczęścia, odcinek 3287: Ola i Justin się rozstaną. Poleci z powrotem na Sycylię i nie będzie sama – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3287 - piątek, 05.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Justin obiecał Oli życie jak w raju i to, że z nim niczego jej nie zabraknie. Mieszkanie, gotowanie, opieka – zakochany Skotnicki zrobi dla niej wszystko. Zamilska jest miłością jego życia.

Decyzja Oli w „Barwach szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia” Ola musiała zdecydować, gdzie chce mieszkać – na Sycylii, gdzie spędziła niemal całą swoją dorosłość, czy w Polsce, gdzie Justin kusił ją obietnicą wspaniałego życia z nim. Powoli zaczęła się skłaniać do tego drugiego. Zwyciężyła potrzeba miłości i bezpieczeństwa. Wszystko to ma jej zapewnić Skotnicki.

Ola wyjedzie na Sycylię w 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ola zaskoczy Justina decyzją, której z nim nie uzgadniała. Skotnicki jest zdania, że jego dziewczyna mogłaby dłużej odpocząć i nie wracać jeszcze do pracy. Ale ona stwierdzi, że potrzebuje tego – powrotu do normalności.

- Muszę polecieć na Sycylię po swoje rzeczy.

- Nie mogłabyś przełożyć tego wyjazdu?

- Nie chcę! Potrzebuję skończyć z tą tymczasowością – wprowadzić się tutaj ze swoimi rzeczami, ubraniami, kosmetykami, książkami. Potrzebuję się tu poczuć jak u siebie.

- Rozumiem i jestem totalnie za. Tylko nie podoba mi się pomysł, że miałabyś lecieć sama.

- A kto powiedział, że lecę sama?

- A z kim?

- Z mamą lecę, głuptasie. Będę mieć najlepszą opiekę. Już kupiłyśmy bilety.

Justin zaprosi mamę Oli na kolację, którą ma sam przygotować dla obydwu pań.