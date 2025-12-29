Barwy szczęścia, odcinek 3284: Justyna pochwali się światu, jak uwiodła dużo młodszego Mirka. Plan podstępnej agentki zadziała - ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3284 - poniedziałek, 29.12.2025, po godz. 20.05 w TVP2

Romans Mirka z Justyną w 3284 odcinku "Barw szczęścia" wzbudzi zdecydowany sprzeciw rodziny Wójcika. Już nie tylko jego ojciec Damian (Michał Lesień-Głowacki), ale także babcia Bogusia (Halina Bednarz) będzie pełna złych przeczuć, że wyrachowana agentka wykorzysta chłopaka, zabawi się nim i porzuci, nie zważając na to, że on traktuje ich związek poważnie.

Tak Justyna wykorzysta Mirka podczas uroczystej gali w 3284 odcinku "Barw szczęścia"

Zakochany Mirek w 3284 odcinku "Barw szczęścia" na każdym kroku będzie udowadniał Justynie, że nie chodzi mu tylko o przelotny romans, że dla niego Zytko nie jest tylko straszą kochanką, która ma mu pomóc w karierze modela. Jednak agentka zupełnie inaczej będzie traktowała Mirka! Zabierze młodego piłkarza na uroczystą galę rozdania prestiżowych nagród za najlepsze reklamy. Na czerwonym dywanie Mirek poczuje się, jakby był zabawką w rękach kochanki.

- Wszyscy na nas patrzą… - przyzna skrępowany Wójcik.

- Na tym to polega! Chodź, niech cię świat zobaczy... Chyba się nie wstydzisz? Zobaczysz, jaka to frajda! Obejmij mnie i uśmiechaj się!- poleci chłopakowi Justyna.

- Portale plotkarskie nas przeorają... Będą pisać, że jestem twoim utrzymankiem! - wyzna Mirek, ale posłusznie wypełni polecenie agentki.

Plotki o romansie Mirka z dużo starszą agentką Justyną w 3285 odcinku "Barw szczęścia"

Następnego dnia, w 3285 odcinku "Barw szczęścia", media będą aż huczeć od plotek o romansie agentki z nastoletnim piłkarzem, co Justynie od razu się spodoba.

- To dobrze, obojgu nam przyda się trochę rozgłosu! - stwierdzi bez ogródek Zytko.

Mirek natomiast zacznie mieć wątpliwości, co do intencji Justyny. - Tylko o to chodziło? Do tego byłem ci potrzebny? Na pokaz?

- Przestań, głuptasie... Wiesz, że nie!

- Justyna, mi na tobie zależy… A tobie na mnie?

- Oczywiście, że tak...

Justyna wypędzi Mirka z mieszkania w 3285 odcinku "Barw szczęścia"

Dość szybko w 3285 odcinku "Barw szczęścia" Justyna udowodni jednak, że wcale jej na Mirku nie zależy. Gdy Wójcik dowie, że oblał maturę z polskiego, nastawi go nawet przeciwko Damianowi, który będzie się coraz bardziej martwił o przyszłość syna.

- Posłuchaj, jesteś dorosły… Zarabiasz na siebie, masz swoje życie! Ojciec może się martwić, ale nie ma już na ciebie takiego wpływu!

Na koniec 3285 odcinka "Barw szczęścia", który będzie ostatnim w 2025 roku, Justyna wyrzuci Mirka z mieszkania. Zapowie, że kolejny wieczór zamierza spędzić z koleżankami. I to bez względu na to, co będzie przeżywał załamany oblaniem matury kochanek.

- Pocieszyłam cię, jak umiałam... Teraz pora, żebyś był dużym chłopcem i zajął się sam sobą! Tylko mi się tu nie obrażaj… Mężczyźnie to nie przystoi! - wytknie Mirkowi.

