Barwy szczęścia, odcinek 3282: Agata i Ignacy będą mieli dziecko? Nawet tego nie ustalali! 

"Barwy szczęścia" odcinek 3282 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3282 odcinku „Barw szczęścia” Agata i Ignacy znajdą się w niecodziennej sytuacji, która sprawi, że poczują się jakby mieli nagle wziąć na siebie odpowiedzialność za kogoś młodszego, za dziecko, którego nie mają. Wszystko zacznie się od decyzji Emila (Artem Malaszczuk), który oznajmi Asi (Anna Gzyra) i Hubertowi (Marek Molak), że nie zamierza lecieć z nimi do Stanów Zjednoczonych...

Emil nie poleci do Stanów?! Namówi Agatę by się nim zajęła?

Asia będzie w szoku, gdy jej syn zdecyduje, że woli zostać w Polsce, zamiast wyjechać na wakacje, które były starannie planowane. Hubert spróbuje uspokoić ukochaną, zapewniając, że jeszcze jest czas, aby chłopak zmienił zdanie. Jednak Sokalska nie będzie pewna, czego może się spodziewać.

- (…) Zakochał się. A dla zakochanego nawet jeden dzień to cała wieczność. Nic na to nie poradzisz - stwierdzi Pyrka, co cytuje światseriali.interia.pl. Tymczasem Emil zejdzie na śniadanie i zacznie przekonywać mamę, żeby pozwoliła mu zostać w domu.

- Ta dyskusja nie ma najmniejszego sensu. Jedziesz z nami i koniec - Sokalska jasno postawi sprawę.

- Nie zostawimy cię tu samego - sięgnie po argument nie do obalenia.

Emil zasugeruje, że Agata i Ignacy mogliby mieć na niego oko.

- Mamy ich obarczyć odpowiedzialnością za ciebie? I to w wakacje? Oni też mają swoje plany! - wybuchnie Asia.

- Masz jeszcze parę dni do wyjazdu, więc je wykorzystaj - poradzi chłopakowi, gdy nieco ochłonie.

Asia nie będzie chętna by syn zawracał głowę Agacie i Ignacemu. Oni nie są rodzicami i raczej nie przejdzie, by faktycznie mieli brać tak dużą odpowiedzialność za Emila. Ambitny plan chłopaka raczej nie dojdzie do skutku.

To Hubert w 3282 odcinku „Barw szczęścia” zaprosi syna Asi na rozmowę sam na sam, tłumacząc, jak bardzo zależało im na jego udziale w wyjeździe. Poprosi, aby Emil spojrzał na sytuację z ich perspektywy i przemyślał, czy naprawdę chce zrezygnować z przygotowanego planu. Chłopak wyjaśni, że decyzja wynika wyłącznie z chęci bycia blisko osoby, na której mu zależy, i że żadna atrakcja nie zastąpi mu tego czasu z ukochaną. To argumenty, które trudno odepchnąć.