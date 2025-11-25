Barwy szczęścia, odcinek 3277: Ostatnia prośba Grada! O to na koniec poprosi Modrzyckiego - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3277 - piątek, 12.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3277 odcinku "Barw szczęścia" Modrzycki będzie poddenerwowany przed rozprawą Grada, który w końcu stanie przed sądem po próbie jego morderstwa. Szczególnie, iż będzie wolał już nie wracać do tych dramatycznych wydarzeń. Zwłaszcza, że zda sobie sprawę, że Władysław za to odpowie, ale jak podaje swiatseriali.interia.pl wcale go to nie ucieszy. Tym bardziej, iż sam nie będzie wobec niego bez winy, gdyż to przecież on zabił mu w przeszłości córkę.

- Ja też zawiniłem - przyzna się Weronice (Maria Świłpa).

Ale w 3277 odcinku "Barw szczęścia" to Grad usiądzie na ławie oskarżonych, gdzie przyzna się do zarzuconego mu czynu. Jednak początkowo odmówi składania wyjaśnień, przez co sędzia poprosi do mównicy pokrzywdzonego przez niego Błażeja.

- Tak, przyznaję się - powie Władysław, po czym sędzia poprosi Błażeja - Proszę powiedzieć, co wydarzyło się w dniu opisanym w akcie oskarżenia.

Modrzycki i Grad pojednają się na sali sądowej w 3277 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3277 odcinku "Barw szczęścia" Modrzycki opowie wszystko ze szczegółami, po czym sędzia zwróci się do Grada z zapytaniem, czy chciałby się do tego odnieść. I wówczas Władysław już zabierze głos, po czym przyzna Błażejowi rację i wyrazi skruchę.

- To prawda, że chciałem się zemścić na panu Modrzyckim za śmierć mojej córki. Pan Modrzycki i moja córka wtedy... gdy to się stało... byli młodzi, mieli prawo popełnić błąd. Ja jestem dorosły, minęły lata, powinienem wybaczyć, ale nie potrafiłem. Cieszę się, że pan Modrzycki został uratowany. Ja ze swojego życia cieszyć się już nie potrafię - wyzna skruszony.

Ale wtedy w 3277 odcinku "Barw szczęścia" o głos poprosi i poruszony Błażej. Modrzycki także przyzna Gradowi rację, a na dodatek sam weźmie go w obronę.

- Przyczyniłem się do śmierci córki oskarżonego, ale mnie sprawiedliwość nie dosięgnęła. Przeciwnie - trochę odsiedziałem, ale dzięki temu wyszedłem z uzależnienia, wiodę szczęśliwe życie. A oskarżony stracił wszystko. Dlatego wnoszę o najłagodniejszy wymiar kary. Tylko tak możemy to zakończyć - przyzna Błażej.

Władysław poprosi Błażeja, aby zajął się grobem zmarłej Leny w 3277 odcinku "Barw szczęścia"!

I w tej chwili w 3277 odcinku "Barw szczęścia" Modrzycki przerzuci swój wzrok na Grada i zwróci się do niego z rozpaczliwą prośbą, która rozczuli nawet jego. Szczególnie, iż Władysław zda sobie sprawę, że jest to z jego strony naprawdę szczere i on wiele zrozumiał. I stąd oczywiście odpowie na nią pozytywnie, a na koniec i do niego zwróci się z ostatnią prośbą.

- Wybacz mi. Ja sam sobie wciąż wybaczyć nie umiem - poprosi Grada.

- Wybaczam ci i proszę... opiekuj się jej grobem - poprosi go poruszony Władysław.

Szczególnie, że już chwilę później w 3277 odcinku "Barw szczęścia" zostanie skazany na 8 lat pozbawienia wolności, w związku z czym sam nie będzie mógł tego uczynić!