Barwy szczęścia, odcinek 3270: Sonia zabije Stefaniaka! Zginie od ciosu nożem, kiedy obejrzy nagranie z ukrytej kamery

"Barwy szczęścia" odcinek 3270 - środa, 3.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Zgwałcona Sonia w 3270 odcinku "Barw szczęścia" na własną rękę wymierzy sprawiedliwość Stefaniakowi! Ale zanim ofiara bezwzględnego Roberta i bandyty Bazylowa chwyci za nóż i zabije jednego ze swoich oprawców, w końcu przejrzy na oczy i zorientuje się, że ukochany cały czas ją okłamuje, że nie może mu ufać. Jak do tego dojdzie, że zaślepiona miłością kobieta wreszcie zauważy, że Robert nie jest z nią szczery, że jego agresywne zachowanie to nie wszystko?

Silne bóle Soni po kolejnym gwałcie w 3270 odcinku "Barw szczęścia"

Stanie się to w 3270 odcinku "Barw szczęścia" kolejnej makabrycznej nocy z gwałcicielem Bazylowem, kiedy powtórzy się ten sam scenariusz - Sonia odurzona pigułką gwałtu nie będzie pamiętała, że Stefaniak sprowadził do niej bandziora! O poranku kobieta znów będzie się źle czuła. Do objawów "kaca" dojdą też coraz silniejsze bóle całego ciała, szczególnie intymnych miejsc. Sonia dojdzie do wniosku, że Robert nie mówi jej wszystkiego, o tym, co się dzieje, gdy na ich "biznesowe" spotkania przychodzi Bazylow.

Podejrzenia Soni co do Roberta w 3270 odcinku "Barw szczęścia"

Obolała Sonia po kolejnym gwałcie w 3270 odcinku "Barw szczęścia" wyzna nawet Dominice (Karolina Chapko), że podejrzewa Roberta o handel narkotykami, o to, że Bazylow wciągnął go w ciemne interesy z innymi ludźmi z półświatka. Nie będzie świadoma tego, jakich okrutnych czynów wobec niej dopuścił się ukochany. Aż obejrzy nagranie z ukrytej kamery, którą zainstaluje w mieszkaniu z pomocą Sebastiana (Marek Krupski). Mąż Dominiki podsunie jej pomysł, jak to zrobić, żeby Robert nie zauważył kamerki.

Sonia w 3270 odcinku "Barw szczęścia" obejrzy nagranie z ukrytej kamery, jak została zgwałcona!

To, co Sonia zobaczy na nagraniu w 3270 odcinku "Barw szczęścia" wywoła u niej taki wstrząs, że zgwałcona kobieta nie będzie mogła dojść do siebie. Krótki filmik z ostatniej nocy będzie dowodem na to, że Robert nie tylko raz wystawił ją Bazylowowi, że ma układ z bandziorem, któremu tak spłaca swoje długi. Reakcja Soni będzie natychmiastowa.

Tak Sonia zabije Stefaniaka w 3270 odcinku "Barw szczęścia". Robert zginie od ciosu nożem!

Po powrocie do mieszkania w 3270 odcinku "Barw szczęścia" zgwałcona Sonia będzie w takim szoku, że nagle rzuca się na Stefaniaka z nożem w ręku. Nie będzie chciała słuchać żadnych wyjaśnień Roberta, kolejnych kłamstw o tym, co Bazylow robił z nią w nocy. Wystarczy jej to, co zobaczy na nagraniu z ukrytej kamery. Krwawy atak na Stefaniaka skończy się walką z oprawcą i śmiercią Roberta. Sonia zabije go i w ten sposób raz na zawsze uwolni się od potwora, który wydał ją gwałcicielowi, jakby była nic nie wartą osobą....