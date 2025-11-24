Barwy szczęścia, odcinek 3263: Sonia postawi się Stefaniakowi! Nie pozwoli, by znowu ją upił i podał narkotyk? - ZDJĘCIA

W 3263 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zwyrodnialec Stefaniak (Paweł Ławrynowicz) znów zaplanuje wieczór "tylko we dwoje" z Sonią (Weronika Nockowska), ale tym razem kochanka zgłosi sprzeciw. Najpierw zwykle uległa Sonia będzie miała opory, żeby założyć prezent, który dostanie od Roberta specjalnie na tę noc. A potem odmówi alkoholu, kiedy potwór podstawi jej kieliszek z dosypanym do szampana narkotykiem - pigułką gwałtu. Co więcej, w 3263 odcinku "Barw szczęścia" Stefaniak usłyszy od Soni, że więcej nie wypije ani kropli... Jak tym razem ją odurzy?

"Barwy szczęścia" odcinek 3263 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Kolejny koszmarny wieczór Soni i Stefaniaka w 3263 odcinku "Barw szczęścia" będzie miał przebieg inny niż zwykle. Już nie tak łatwo bezwzględny potwór odurzy kochankę pigułką gwałtu, żeby potem sprowadzić do niej bandytę Bazylowa (Andrzeje Szeremta), któremu w taki sposób spłaca swoje długi. 

Podejrzany prezent od Stefaniaka dla Soni w 3263 odcinku "Barw szczęścia"

Chociaż Sonia jeszcze nie będzie podejrzewała Roberta o żadne okrutne czyny, to zapali jej się czerwona lampka, gdy nagle wyskoczy z prezentem dla niej - seksowną, skąpą bielizną. Bez większego trudu wyrachowany manipulant wmówi kobiecie, że przecież wystroi się tak tylko dla niego, że to będzie niezapomniana noc. Mimo oporów Sonia założy czarne, koronkowe body i przygotuje "romantyczną" kolację dla partnera. Tym razem bez alkoholu...

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3264: Stefaniak wmówi Soni kolejne kłamstwa! Zapyta go o podejrzanych gości - ZDJĘCIA

- Wyglądasz jak milion dolarów... - Stefaniak idealnie odegra zachwyt Sonią i od razu w 3263 odcinku "Barw szczęścia" poda jej kieliszek z szampanem. Dosypie tam już narkotyk, żeby w ciągu kilku minut straciła przytomność. 

Sonia nie będzie chciała pić z Robertem w 3263 odcinku "Barw szczęścia"

- Wolałabym nie pić już alkoholu - zaprotestuje Sonia.

- Do kolacji. Tak to wszystko pięknie przygotowałaś - Robert nie dopuści do tego, żeby kochanka mu odmówiła. 

- Ale ja chciałabym już w ogóle zrezygnować z alkoholu! - ton Soni zrobi się nagle bardziej stanowczy. 

- Ale poczekaj, jak to?

- Po pierwsze - przez te moje luki w pamięci. A drugie - może w końcu uda mi się namówić cię na dziecko... - ofiara Stefaniaka znów poruszy temat ich wspólnego dziecka, o którym tak bardzo marzy. 

- Kochanie, zanim utoniemy w pieluchach, to może pobawmy się jeszcze trochę. Pożyjmy... - wykręci się Robert. 

- Czyli nie mówisz "nie"?

- To już jest jakiś postęp... - nieświadoma zagrożenia Sonia w 3263 odcinku "Barw szczęścia" upije z kieliszka kilka łyków. Tyle wystarczy, żeby Stefaniak zrealizował plan do końca. 

Barwy szczęścia. Sonia wyzna, że chce mieć dziecko ze Stefaniakiem

