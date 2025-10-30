Barwy szczęścia, odcinek 3262: Tak Justin udowodni chorej Oli swoją miłość! Przygotuje niezwykłą niespodziankę dla ukochanej - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3262 - piątek, 21.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3262 odcinku "Barw szczęścia" Ola w końcu dojdzie do siebie fizycznie i psychicznie, co wcale nie będzie łatwe! Ani dla lekarzy, którzy będą musieli podjąć się skomplikowanej operacji, gdy zdiagnozują u chorej uchyłkowe zapalenie jelit, a nawet już i sepsę, ale i dla niej samej, gdy po wybudzeniu się ze śpiączki, dowie się, że będzie ją czekać jeszcze wykonanie stomii. I wówczas Zamilska kompletnie się załamie na wieść o tym, że będzie musiała nosić worek, który będzie jej służył do odprowadzania kału lub moczu.

Ale już wtedy Justin będzie robił wszystko, aby podtrzymać ją na duchu. Szczególnie, że dla niego nie będzie to stanowić żadnej przeszkody i nie sprawi, że wówczas się w niej odkocha i ucieknie. A wręcz przeciwnie, gdyż obieca zostać u jej boku i oczywiście słowa dotrzyma! I to nie tylko, gdyż w 3262 odcinku "Barw szczęścia" kolejny raz udowodni jej, jak bardzo mu na niej zależy!

Justin zorganizuje dla Oli spotkanie z aktorką, która także będzie mieć stomię w 3262 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3262 odcinku "Barw szczęścia" Justin nie przestanie wspierać swojej ukochanej, która w końcu będzie mogła opuścić szpital. Skotnicki, tak samo jak jej matka Zamilska (Anna Bonna), postanowią jej w tym towarzyszyć. Ale na tym pomoc biznesmena się nie skończy, bo ponownie postara się udowodnić jej, że stomia nic dla niego nie zmienia i postara się zrobić wszystko, aby i ona tak to odczuła.

Dlatego tuż po jej wyjściu ze szpitala w 3262 odcinku "Barw szczęścia", w którym z resztą regularnie będzie ją odwiedzał, a także o nią dbał, zorganizuje dla niej jeszcze jedną niespodziankę! Zdradzamy, że Justin zorganizuje swojej ukochanej wyjątkowe spotkanie z aktorką Marianną Gierszewską, która także będzie mieć stomię. Ale ta nie przeszkodzi jej ani w normalnym funkcjonowaniu, ani w życiu towarzyskim, ani zawodowym, gdyż przecież osiągnie ogromny sukces. I to samo spróbuje wpoić i Zamilskiej.

Czy Zamilska w końcu pogodzi się ze swoim losem i będzie szczęśliwa w 3262 odcinku "Barw szczęścia"?

Ale czy w 3262 odcinku "Barw szczęścia" jej się to uda? Czy w końcu i Ola zaakceptuje taki stan rzeczy i będzie w stanie normalnie funkcjonować? Czy Zamilska zrozumie, że to nie będzie dla niej żadną przeszkodą ani w życiu zawodowym, ani prywatnym?

Tym bardziej, że w 3262 odcinku "Barw szczęścia" przecież wciąż będzie mieć pracę, jak i ukochanego u swego boku, który będzie przy niej w najgorszych momentach i dzięki temu udowodni jej swoje uczucia! Czy zatem stworzą szczęśliwy związek? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!