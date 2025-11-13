Barwy szczęścia, odcinek 3261: Ola nie zgodzi się zamieszkać z Justinem! Odrzuci jego pomoc po wyjściu ze szpitala - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3261 - czwartek, 20.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3261 odcinku "Barw szczęścia" Justin ponownie odwiedzi Olę w szpitalu, czym znów wywoła na jej twarzy uśmiech. Tym bardziej, iż ponownie utwierdzi ją w tym, że jest gotowy na wszystko, aby tylko jej pomóc.

I to w 3261 odcinku "Barw szczęścia" nawet aż za bardzo, gdyż jego propozycja o wspólnym zamieszkaniu tuż po jej wyjściu ze szpitala, mocno ją oburzy! Wszystko przez to, że Skotnicki złoży ją dość niefortunnie, przez co jego ukochana źle ją odbierze!

- Wiesz… ja mam super warunki lokalowe… gdybyś chciała. Mógłbym się tobą zajmować… - zaoferuje jej Justin.

- „Zajmować”? A co ja jestem... niedołężna staruszka? Ładnie mnie widzisz… Nie dziwię się, że się w takim razie nade mną litujesz! - oburzy się Ola.

Ola po stomii jeszcze nie będzie gotowa na wspólne zamieszkanie z Justinem w 3261 odcinku "Barw szczęścia"!

I dopiero wtedy w 3261 odcinku "Barw szczęścia" Skotnicki to zauważy i zacznie ją przepraszać. Szczególnie, że nie będzie miał złych intencji, co w końcu i Zamilska zrozumie, przez co i jej zrobi się głupio, bo niepotrzebnie na niego naskoczy! Ale Justin nie pozwoli jej tak myśleć!

- Proszę cię, źle mi się powiedziało i tyle... Miało być „zaopiekować”! I tyle, nic złego! - wytłumaczy jej się Skotnicki.

- Przepraszam. Ty się tak starasz, a ja się zachowałam jak zołza… - podsumuje się Zamilska.

- Nie szkodzi. To ja się zagalopowałem… - spróbuje wyprowadzić ją z błędu biznesmen.

Jednak mimo tego w 3261 odcinku "Barw szczęścia" Ola nie zmieni swojej decyzji i nie zgodzi się zamieszkać z Justinem po swoim wyjściu ze szpitala. Szczególnie, że po wykonanej stomii jeszcze wciąż nie dojdzie do siebie nie tyle co fizycznie, a psychicznie i będzie potrzebować chwilę czasu, aby sama się z tym oswoić.

- Po prostu... najpierw muszę oswoić się sama ze sobą. Stanąć na nogi o własnych siłach, rozumiesz?... - wyjaśni mu dziewczyna.

Tak Skotnicki spróbuje wpłynąć na Zamilską w 3262 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale Justin w 3261 odcinku "Barw szczęścia" i w tym postanowi jej pomóc! Do tego stopnia, że już kolejnego dnia, gdy Ola w końcu będzie mogła opuścić szpital, jej ukochany umówi ją na spotkanie ze znaną aktorką Marianną Gierszewską, która również będzie mieć stomię. Skotnicki będzie liczył na to, że po rozmowie z dziewczyną, Zamilska w końcu oswoi się z tą myślą i zrozumie, że nie będzie to dla niej żadne ograniczenie ani na tle prywatnym, ani zawodowym!

Jednak czy w 3262 odcinku "Barw szczęścia" faktycznie tak się stanie? I czy pod wpływem tego spotkania Ola jednak zmieni zdanie i w końcu zgodzi się zamieszkać z Justinem? Szczególnie, że Skotnicki nie odpuści tego tematu i wkrótce do niego wróci! Jaką decyzję wówczas podejmie Zamilska? Odpowiedź na to pytanie, poznamy już niebawem!