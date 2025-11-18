Barwy szczęścia, odcinek 3260: Justyna zaciągnie Mirka do łóżka! Tylko się zabawi młodszym kochankiem? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3260 - środa, 19.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Namiętna noc Mirka z Justyną w 3260 odcinku "Barw szczęścia" będzie początkiem romansu, który dla niedoświadczonego, naiwnego chłopaka może się źle skończyć! Dość szybko stanie się jasne, że agentka wcale nie myśli o przyszłości Mirka, tylko o tym, że się zabawić jego kosztem. Co do tego nie będzie miał wątpliwości Damian, który uzna, że "związek" syna z dużą starszą kobietą nie wyjdzie mu na dobre.

Mirek po nocy z Justyną zaśpi na maturę w 3260 odcinku "Barw szczęścia"

Przez kochankę Mirek w 3260 odcinku "Barw szczęścia" zaśpi na maturę z języka angielskiego! To Olga (Dorota Łukasiewicz-Kwietniewska) zadzwoni do Justyny, żeby przypomnieć jej, że Wójcik jest o krok od oblania ważnego egzaminu. Agentka zawiezie Mirka do szkoły, gdzie wpadnie na Damiana, który wcale nie będzie dla niej miły. Tak ojciec Mirka odkryje, że odkryje jego syn – po sesji zdjęciowej - nie wrócił na noc do domu, lecz spędził ją z Justyną.

- Czy pani rozumie, że Mirek mógł przez panią zawalić maturę?!

- Wypraszam sobie! Mirek jest dorosły, sam o sobie decyduje…

- Taki dorosły, że zapomniał o egzaminie! A pani tylko bawi się jego kosztem!

- Pan wybaczy, ale nie zamierzam tego słuchać!

Mirek nie zrezygnuje z romansu z Justyną w 3260 odcinku "Barw szczęścia"

Po ostrej odpowiedzi Justyny w 3260 odcinku "Barw szczęścia" Damian zacznie kochankę Mirka krytykować. On jednak stanie w obronie agentki.

- Przestań się wtrącać w moje życie, dobra?! Jak chcesz pomagać, bardzo proszę, pomagaj! Ale nie mów mi, jak mam żyć!

Romans Mirka i Justyny wzbudzi podejrzenia Damiana, że kryje się za tym coś więcej, że Zytko może nawet ma męża, a nastolatek jest tylko zabawką w jej rękach. - Tylko takiej afery nam brakuje! Moim zdaniem ona tylko zabawi się Mirkiem i namiesza mu w głowie... A jeśli on się zakocha? Przecież to mógł być jego pierwszy raz - oceni Wójcik w rozmowie z Beatą (Anita Jancia).

Mirek w 3260 odcinku "Barw szczęścia" nie wystraszy się jednak ojca i kolejną noc też spędzi z Justyną, która specjalnie na tę okazję wystroi się w kuszącą bieliznę z koronki. Nie cofnie się przed niczym, żeby romans z młodym piłkarzem trwał jak najdłużej. Nie zważając na to, co powie jego rodzina!