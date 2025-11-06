Barwy szczęścia, odcinek 3255: Kochliwy Romeo zacznie tłumaczyć się przed Ewą i Eweliną! Wreszcie powie im prawdę o sobie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3255 - środa, 12.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3255 odcinku "Barw szczęścia" przygnębiony Romeo w końcu otworzy się przed Borysem i powie mu, jak okrutnie potraktował nie tylko Ewelinę, ale i Ewę. Bianchi już dłużej nie będzie w stanie tego w sobie dusić, tym bardziej, że sam zacznie żałować tego jak zachował się wobec przyjaciółek, które momentalnie obie stracił, bo po akcji z pocałunkiem już nawet Walawska nie chciała mieć z nim nic wspólnego. Nie mówiąc już o Markowskiej!

W 3255 odcinku "Barw szczęścia" Włoch zwierzy się przed Borysem, który oczywiście go wysłucha i nie zostawi bez pomocy. Szczególnie, że Romeo faktycznie nieźle sobie nagrabi...

- Wstydziłem się, że jestem bezdomny, a potem nagadałem ludziom różnych głupot i… A z Ewą i Eweliną to już w ogóle wyszło bez sensu!… Tak jakoś się zrobiło, jakbym sobie z nich żartował czy coś… Obraziły się na mnie obie i już tego chyba nie odkręcę... - wyzna mu Romeo.

Ewelina i Ewa nie kupią tłumaczenia Romea w 3255 odcinku "Barw szczęścia"!

I po rozmowie z Borysem w 3255 odcinku "Barw szczęścia" Romeo zdecyduje się także w końcu szczerze porozmawiać z Ewą i Eweliną, które dopiero co przy wsparciu swoich najbliższych babci Walawskiej (Marzena Trybała) i ojca Markowskiej (Piotr Chys) wreszcie się pogodzą. Włoch spotka się z przyjaciółkami w skateparku i w końcu przyzna im się do tego, jaki jest naprawdę.

Oczywiście, w ten sposób w 3255 odcinku "Barw szczęścia" Bianchi będzie liczył na to, że dziewczyny spojrzą na niego nieco łagodniejszym okiem, ale mocno się przeliczy, gdyż wcale nie dostanie taryfy ulgowej! Szczególnie, że to co było we Włoszech wcale nie będzie tłumaczyć tego jak potraktował je w Polsce!

- Spoko, urzekła nas twoja historia, ale szczerze mówiąc... nie bardzo kumam, na co teraz liczysz! - powie jedna z nich.

- Na trochę... zrozumienia? - przyzna Romeo.

- A to jest jakiś związek między twoją bezdomnością we Włoszech, a faktem, że zarywałeś do nas obu w Polsce? Bo sorry, jakoś go nie łapię! - dołoży mu druga.

Czy przyjaciółki w końcu wybaczą kochliwemu Włochowi w 3255 odcinku "Barw szczęścia"?

I wówczas w 3255 odcinku "Barw szczęścia" i Włoch zda sobie sprawę, że to faktycznie bez sensu, gdyż u dziewczyn jest już spalony. Ale właśnie wtedy pojawi się dla niego nadzieja!

- No wiem, w sumie nic mnie nie usprawiedliwia… - zrozumie Bianchi.

- Mówisz tak, bo tak czujesz... czy znowu chcesz się zabawić naszym kosztem? - zapyta go jedna z nich, na co on oczywiście powie, że to pierwsze.

Czy zatem wtedy w 3255 odcinku "Barw szczęścia" przyjaciółki będą skłonne mu wybaczyć? Czy darują mu to, jak podle zachował się wobec nich i tymczasowo zniszczył ich przyjaźń? Czy ich stosunki wreszcie się naprostują? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!