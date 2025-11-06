Barwy szczęścia, odcinek 3251: Cezary uprzedzi Józefinę, że to koniec! Bank nie będzie czekał na spłatę kredytu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3251 - czwartek, 6.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

U Rawiczów w 3251 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie do gwałtownej kłótni, kiedy Józefina odkryje, że Cezary kombinuje jak bez jej wiedzy sprzedać stadninę. Seniorka rodu zarzuci synowi, że nawet nie pytał jej o zdanie, że w oczach innych hodowców koni, ludzi z branży, przez niego będzie na straconej pozycji! Najpierw omamiona przez oszusta matrymonialnego, a teraz wyręczana przez syna.

Cezary w 3251 odcinku "Barw szczęścia" zaprzeczy, że chce sprzedać stadninę Józefiny

Na próżno w 3251 odcinku "Barw szczęścia" Cezary zapewni matkę, że nie prowadził żadnych negocjacji, tylko wstępnie i dyskretnie badał, czy ktoś byłby zainteresowany kupnem stadniny. Józefina zarzuci synowi, że podeptał jej świętą zasadę: "Nic o mnie beze mnie!". Zakomunikuje mu, że nie zważając na problemy finansowe, nigdy nie pozbędzie się stadniny.

Faktem jest, że Rawiczowa ma do spłacenia kredyt w banku na 5 milionów złotych, a odzyskanie pieniędzy od oszusta Andrzeja Zastoi (Leon Charewicz), który siedzi teraz w areszcie, może potrwać latami.

Tak Józefina w 3251 odcinku "Barw szczęścia" zdobędzie pieniądze na spłatę kredytu i wyjście z długów?

Zadłużona Józefina w 3251 odcinku "Barw szczęścia" zapowie Cezaremu i Natalii (Maria Dejmek), że jej nie doceniają, że nigdy się nie podda. Wpadnie na pomysł, jak zdobyć pieniądze na spłatę kredytu. Nie tylko dzięki sprzedaży kolejnych klaczy ze stadniny. Rawiczowa postanowi zarabiać na lekcjach jazdy konnej.

