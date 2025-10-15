Barwy szczęścia, odcinek 3240: Afera Kępskiego z matką. Tym razem przesadzi

"Barwy szczęścia" odcinek 3240 – poniedziałek, 27.10.2025, o godz. 20.10 w TVP2

Relacja Tomasza z matką od dawna nie należała do najłatwiejszych. Choć Kępski zawsze starał się zachować spokój, wspomnienie jego ojca – Henryka – wciąż wzbudza w nim ogromne emocje. Kępski senior był człowiekiem, który zostawił po sobie tylko ból i wstyd. Odszedł w atmosferze skandalu, a jego nazwisko budziło w Tomaszu i Wiktorze (Grzegorz Kestranek) obrzydzenie i gniew. Henryk dopuścił się czynów niewybaczalnych, krzywdził kobiety, dopuszczał się molestowania i nigdy nie poniósł za to prawdziwej odpowiedzialności.

Tomasz ma wstręt do ojca

Tomasz przez lata próbował odciąć się od przeszłości. Nie mógł wybaczyć ojcu, ani zrozumieć, że jego matka nadal żywi do zmarłego męża jakikolwiek sentyment. Dla Wandy jednak Henryk był częścią życia, którego mimo wszystko nie chciała całkowicie wymazać. W jej domu wciąż stały jego zdjęcia, ubrania i drobiazgi, które przypominały o dawnych latach. W 3240 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz zdecyduje, że czas wreszcie zamknąć ten rozdział. Bez pytania matki zacznie robić porządki w jej mieszkaniu i wyrzucać pamiątki po ojcu. Będzie przekonany, że robi to dla jej dobra, by wreszcie mogła żyć bez ciężaru przeszłości. Ale kiedy Wanda dowie się, co zrobił, wpadnie w prawdziwą furię!

W 3240 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie między nimi do ostrej kłótni. Wanda oskarży syna o brak serca i szacunku, a Kępski nie będzie potrafił zrozumieć, jak matka może bronić człowieka, który wyrządził tyle zła. Emocje sięgną zenitu, a każde z nich powie o jedno słowo za dużo.

Kępski, przekonany, że postępuje słusznie, nie zrozumie, że tym razem naprawdę przesadził. Decydując za matkę i wyrzucając rzeczy po ojcu, Tomasz zrani ją bardziej, niż mógłby przypuszczać. Czy Wanda zdoła mu to wybaczyć, czy między nimi zapanuje prawdziwy rozłam?

Na odpowiedź nie trzeba będzie długo czekać – zobacz ZDJĘCIA z dramatycznych scen 3240 odcinka "Barw szczęścia"!