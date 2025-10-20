Barwy szczęścia, odcinek 3238: Oto Janka! Tak rolniczka z Brzezin wróci do życia Mariusza. Będzie rywalką Kasi - WIDEO, ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3238 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2
Kim jest Janka, która od 3238 odcinka "Barw szczęścia" namiesza w wątku Kasi i Mariusza do tego stopnia, że ich związek stanie pod znakiem zapytania? Oliwa Drożdżyk zagra postać Janki, młodszej siostry Marleny, niedoszłej żony Karpiuka, która kiedyś była jego przyjaciółką. Powrót Janki do Brzezin po długiej nieobecności będzie dla Mariusza sporym zaskoczeniem. Od razu przypomni sobie, jak kiedyś byli blisko, jak Janka, w przeciwieństwie do Marleny, kochała wieś.
Co łączyło Mariusza i Jankę w serialu "Barwy szczęścia"?
Pierwsze spotkanie Mariusza z Janką w 3238 odcinku "Barw szczęścia" jeszcze nie wzbudzi zazdrości Kasi. Nie uzna młodej rolniczki za rywalkę. Chociaż Janka da ukochanej Mariusza wyraźnie do zrozumienia, że sporo razem przeżyli, że wiele lat temu łączyła ich wyjątkowa przyjaźń. Mimo że Mariusz planował ślub z Marleną, której nie uśmiechało się życie żony rolnika z Brzezin.
- Nawet jak się witał, to mówił do mnie - "czołem niezdaro"
- Bo zawsze była posiniaczona, podrapana, potykała się o własne nogi...
- Nieprawda. Ja po prostu byłam ciekawa wszystkiego i pchałam się tam, gdzie nie potrzeba... Ale teraz to się chyba przydam, co?
- A powiedz, co ty tutaj robisz? Bo chyba na jakieś studia wyjechałaś? Skończyłaś je?
- Kończę, kończę ostatni rok zarządzania produkcją żywności...
- Uuu brawo! A u twojego tatusia jest czym zarządzać - Mariusz będzie pod wrażeniem Janki.
- U ciebie chyba też?
- No ścigamy się trochę...
- Żona? - zwróci się Janka do Kasi.
- Narzeczona... - przedstawi ją Mariusz, a śliczna rolniczka od razu mocno chwyci Kasię za rękę.
- Ale masz uścisk!
Kasia w 3238 odcinku "Barw szczęścia" zapyta Mariusza o Jankę i jej siostrę Marlenę
A kiedy Kasia w 3238 odcinku "Barw szczęścia" zobaczy jednak zażyłość Mariusza z Janką, poczuje nagle ukłucie niepokoju. Jakby przeczuwała, że śliczna blondynka może oznaczać tylko kłopoty. Nie wprost, ale jednak zacznie wypytywać narzeczonego o Jankę i o jej siostrę, z którą Mariusz miał się ożenić.
- Sympatyczna dziewczyna z tej Janki... - zauważy Kasia.
- Wieś takich młodych ludzi potrzebuje. Ma wiedzę i doświadczenie, całe życie na wsi spędziła... A jakie ma pomysły!
- Szymańska mówiła, że jest bardzo podobna do siostry?
- Tylko z wyglądu! Bo z charakteru, to one nic ze sobą wspólnego nie mają - wyzna Mariusz.