Barwy szczęścia, odcinek 3238: Oto Janka! Tak rolniczka z Brzezin wróci do życia Mariusza. Będzie rywalką Kasi - WIDEO, ZDJĘCIA

- Nawet jak się witał, to mówił do mnie - "czołem niezdaro"

- Bo zawsze była posiniaczona, podrapana, potykała się o własne nogi...

- Nieprawda. Ja po prostu byłam ciekawa wszystkiego i pchałam się tam, gdzie nie potrzeba... Ale teraz to się chyba przydam, co?

- A powiedz, co ty tutaj robisz? Bo chyba na jakieś studia wyjechałaś? Skończyłaś je?

- Kończę, kończę ostatni rok zarządzania produkcją żywności...

- Uuu brawo! A u twojego tatusia jest czym zarządzać - Mariusz będzie pod wrażeniem Janki.

- U ciebie chyba też?

- No ścigamy się trochę...

- Żona? - zwróci się Janka do Kasi.

- Narzeczona... - przedstawi ją Mariusz, a śliczna rolniczka od razu mocno chwyci Kasię za rękę.

- Ale masz uścisk!