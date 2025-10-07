Barwy szczęścia, odcinek 3237: Tadzio w rodzinie zastępczej, a Bruna zacznie ścigać policja! Takiego dramatu u Stańskich jeszcze nie było

"Barwy szczęścia" odcinek 3237 - piątek, 17.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Sytuacja w 3237 odcinku ‚Barw szczęścia” stanie na ostrzu noża. Bruno straci syna! Tadzio zostanie umieszczony w rodzinie zastępczej! Wieści o odebraniu Tadzia dotrą również do Bożeny, która wciąż będzie dochodzić do siebie po wypadku. Kobieta nie będzie mogła pogodzić się z tym, że syn zostanie oddany obcym ludziom, dlatego zdecyduje się na desperacki krok, czyli wypisze się ze szpitala na własne żądanie Jej stan wciąż nie będzie najlepszy, ale matczyny instynkt okaże się silniejszy niż rozsądek. Bożena postanowi pojechać do Bruna, by razem z nim walczyć o dziecko, nie zdając sobie sprawy, że ta decyzja tylko pogorszy ich sytuację.

Bruno podejmie desperacką decyzję

Kiedy Stański zobaczy, że żadne prośby ani argumenty nie przekonają sądu, zdecyduje się na krok, który może mieć poważne konsekwencje prawne. W 3237 odcinku „Barw szczęścia” Bruno zdecyduje się uciec z rodziną na Mazury, licząc, że zyska czas i ochroni Tadzia przed odebraniem. Bożena poprze jego decyzję, choć będzie przerażona tym, co się dzieje. Para postanowi odizolować się od wszystkich i przeczekać najgorsze chwile z dala od Warszawy. To paradoksalnie zbliży do siebie byłych zakochanych.

Policja ruszy za Stańskimi!

Ucieczka Stańskich szybko wyjdzie na jaw. Parucka z opieki społecznej, która od początku nadzoruje sprawę, natychmiast zgłosi sprawę na policję. Rozpocznie się poszukiwanie Bruna, Bożeny i Tadzia, a media w serialowym świecie „Barw szczęścia” będą huczeć od plotek o skandalu z udziałem byłych małżonków. Bruno stanie się wrogiem publicznym numer jeden, ojcem, który uprowadził dziecko spod decyzji sądu.

W międzyczasie Karolina (Marta Dąbrowska) odkryje, że Bruno znów spędza coraz więcej czasu z byłą żoną. Gdy dowie się, że planuje zostać z nią na noc, zrozumie, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Jej związek z Brunem zacznie się chwiać, a Różańska poczuje, że powoli traci ukochanego.

Odcinek 3237 „Barw szczęścia” przyniesie więc prawdziwą lawinę dramatów, bo Bożena złamie zalecenia lekarzy, Bruno stanie się uciekinierem, a Tadzio znajdzie się w centrum prawnego i rodzinnego chaosu. Policja ruszy ich tropem, a decyzje podjęte w emocjach mogą na zawsze zmienić życie całej rodziny Stańskich.