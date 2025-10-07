Barwy szczęścia, odcinek 3234: Aldona wywali Romeo z Polski! Dowie się całej prawdy o Włochu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3234 – wtorek, 14.10.2025, o godz. 20.10 w TVP2

Wszystko zacznie się od tego, że Aldona wreszcie pozna prawdę o Romeo. Przez długi czas Borys ukrywał przed nią, że to właśnie on okradł ich sklep. Włoch zabrał najdroższe towary, licząc, że sprzeda je i odda pieniądze, zanim ktoś się zorientuje. Kiedy jednak Borys przyłapał go na gorącym uczynku, długo nie mógł uwierzyć, że chłopak, którego traktowali niemal jak syna, mógł się tak zachować. Zamiast od razu wyznać prawdę żonie, Grzelak postanowił dać Romeowi szansę. Nie powiedział Aldonie o kradzieży i pozwolił mu wszystko odpracować. To jednak nie wyszło dobrze.

Plany Romeo skończą się na niczym

W kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" Romeo próbował się zrehabilitować. Założył własny interes, zaczął handlować markowymi ubraniami, w czym wsparł go Wiktor (Grzegorz Kestranek), syn Tomasza Kępskiego (Jakub Sokołowski). Interes rozwijał się obiecująco, ale w końcu prawda wyszła na jaw. Wkrótce w "Barw szczęścia" Aldona dowie się o wszystkim, o kradzieży, o kłamstwie Borysa i o tym, że przez cały czas Romeo mieszkał pod jej dachem, udając skruszonego chłopaka. Tego będzie za wiele.

Aldona wyrzuci Romeo z Polski! Wtedy padnie sekret Włocha

Grzelakowa będzie wstrząśnięta i wściekła. Nie tylko na Romea, ale też na męża, który ją oszuka. Uzna, że Włoch zbyt wiele razy przekroczył granice i zażąda, by natychmiast wrócił do swojego kraju. W 3234 odcinku "Barw szczęścia" Aldona ostro zaatakuje chłopaka i postawi sprawę jasno, czyli nie chce go już w swoim domu ani w Polsce.

Borys spróbuje stanąć w obronie Romea, przekonując, że chłopak naprawdę się zmienił i żałuje wszystkiego. Ale Aldona nie będzie chciała słuchać żadnych tłumaczeń. Wtedy Romeo powie coś, czego nikt się nie spodziewa. W finale 3234 odcinka "Barw szczęścia" wyzna Grzelakom, że nie ma dokąd wracać, bo we Włoszech nie czeka na niego żaden dom. Jego słowa poruszą Borysa, ale czy zmiękczą serce Aldony? Tego nikt się nie spodziewa. Wygląda na to, że nikt tak naprawdę nie zna historii Włocha.