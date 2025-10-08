Barwy szczęścia, odcinek 3230: Cezary dopadnie wspólnika Andrzeja! Kiryłło nie wyda oszusta, ale to będzie część planu - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3230 - środa, 8.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Sprawa ucieczki Andrzeja Zastoi do Dubaju w 3230 odcinku "Barw szczęścia" pozostanie niewyjaśniona! Przyjaciel i wspólnik złodzieja, Antoni Kiryłło, odzyska wolność po zatrzymaniu przez policję. Komisarz Marcin Kodur go wypuści, bo prokuratura nie będzie miała podstaw do wydania wniosku o areszt. Kiryłło dostanie tylko zakaz opuszczania kraju, ale czy to wystarczy, żeby nie uciekł do Andrzeja do Dubaju?

Józefina przesłuchiwana przez Kodura w 3230 odcinku "Barw szczęścia"

Na posterunku policji w 3230 odcinku "Barw szczęścia" pojawi się za to Józefina Rawiczowa (Elżbieta Jarosik), którą Kodur wezwie na kolejne przesłuchanie. Komisarz będzie chciał wiedzieć, co planuje Cezary, jak na własną rękę chce dopaść Andrzeja. Bo przecież dlatego śledził Kiryłłę. Widząc zdjęcie Antoniego, Rawiczowa od razu rozpozna w nim notariusza, który pomagał załatwić formalności związane z kupnem pałacu za 5 milionów złotych!

- Dociśnijcie tego notariusza, to może wyda wspólnika... - poradzi policjantowi Józefina. - Niestety musimy go wypuścić - odpowie Kodur. - Pan żartuje! - Mówiłem pani, że nie jestem w nastroju do żartów. Prokurator nie znalazł podstaw do wydania wniosku o areszt - Nieprawdopodobne, wypuszczacie przestępców, żeby chodzili sobie spokojnie po ulicy i potem się dziwicie, że ludzie biorą sprawy w swoje ręce! Żegnam pana! - Pozwoli pani, że to ja zdecyduję, kiedy skończy się nasze spotkanie! - Tak? To może mnie pan od razu aresztuje i wsadzi za kraty? - Winę trzeba udowodnić. A odrobina dobrych chęci i szczerości na pewno pomogłaby sprawie, bo to, co robi pani syn, działa raczej na waszą szkodę...

Cezary napadnie na Kiryłłę w 3230 odcinku "Barw szczęścia"

A kiedy Kiryłło w 3230 odcinku "Barw szczęścia" wyjdzie z komisariatu, dopadnie go Cezary. Syn Józefiny straci nad sobą panowanie, wiedząc doskonale o tym, że policja wypuściła przestępcę, który wciąż będzie krył Andrzeja Zastoję. Rawicz mocno chwyci wspólnika Andrzeja, próbując z niego wydostać informację, gdzie on teraz jest.

- Gdzie on jest? - O co panu chodzi? - Wiesz, o co mi chodzi! Kumplujecie się! Widziałem was u mojej matki! - Niech mnie pan zostawi w spokoju! - Oszukaliście ją razem! - Na takie oskarżenia trzeba mieć dowody! - Tak? Może w sądzie! Ale nie jesteśmy w sądzie! - Nie będę z panem rozmawiał! - Będziesz! - Wezmę policję! To jest napad! - Policji możesz ściemniać! Ale ja wiem, że współpracujesz z Zastoją! - To jest naruszenie nietykalności osobistej! - zacznie krzyczeć Kiryłło.

Napad na wspólnika Andrzeja to część planu Cezarego w 3230 odcinku "Barw szczęścia"

Ostatecznie wspólnik Andrzeja nie oskarży Cezarego o napad, a Rawicz w 3230 odcinku "Barw szczęścia" dogada się z matką, że taka była część jego planu. Żeby oddalić od siebie podejrzewa, że już wie, gdzie jest Zastoja, że w Dubaju wpadł on już w pułapkę Celiny (Orina Krajewska). Moment, w którym złodzieja dopadnie sprawiedliwość będzie się zbliżał wielkimi krokami.

- Myślisz, że nam się udało? - Jeśli powiedziałaś na komisariacie to, co ustaliliśmy, to powinno być dobrze... - Tylko, że ten policjant przyłapał cię na śledzeniu tego notariusza... - zauważy Józefina. - Dlatego odstawiłem tę szopkę pod komendą. Kodur naprawdę myślał, że chcę go pobić - wyjaśni Cezary. - A co jeżeli ten notariusz powiadomi tego drania, co się dzieje? - Może nie zdąży... Celina wie, że musi działać szybko - stwierdzi Rawicz.

W tym czasie w 3230 odcinku "Barw szczęścia" Andrzej będzie już w pułapce zastawionej przez Celinę. Nieprzytomny...