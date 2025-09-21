Barwy szczęścia, odcinek 3229: Złodziej Romeo odda dług, ale to rozwścieczy Borysa. Nowy biznes Włocha to kolejna pomyłka? - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2025-09-21 10:52

W 3229 odcinku "Barw szczęścia" Romeo (Jacek Tyszkiewicz) spróbuje naprawić swój błąd i oddać Borysowi (Jakub Wieczorek) pieniądze za towar, który wcześniej ukradł ze sklepu Grzelaków. Włoch naprawdę się postara, a jego interes z markowymi ubraniami zacznie przynosić pierwsze zyski, a nawet Wiktor (Grzegorz Kestranek) zainteresuje się większym zamówieniem! Ale zamiast wdzięczności, Borys wybuchnie gniewem. W 3229 odcinku "Barw szczęścia" mąż Aldony (Elżbieta Romanowska) nie będzie w stanie przełknąć faktu, że nastolatek zarobił właśnie na tej „przekręconej” kradzieży. Czy nowy biznes Romea skończy się kolejną katastrofą?

"Barwy szczęścia" odcinek 3229 – poniedziałek, 6.10.2025, o godz. 20.10 w TVP2

Kiedy wyjdzie na jaw, że to właśnie Romeo okradnie sklep Grzelaków, Aldona i Borys długo nie domyślą się, kto stoi za kradzieżą, aż w końcu Borys przyłapie chłopaka na gorącym uczynku. Dla męża Aldony to ogromny cios, bo przez długi czas traktował Romea jak własnego podopiecznego. Włoch obieca poprawę i wybłaga, by Borys nie mówił Aldonie prawdy i wytłumaczy, że odda wszystko, jak tylko ruszy jego „nowy biznes”. Grzelak jednak szybko da mu do zrozumienia, że tym razem naprawdę przegiął.

Nowy biznes Romeo przyniesie zysk

Romeo spróbuje się wytłumaczyć, powie o paczce z markowymi ciuchami, które kupił po znajomości i planuje sprzedać z zyskiem. To właśnie z tych pieniędzy ma zamiar oddać Borysowi dług. I faktycznie, w 3229 odcinku "Barw szczęścia" interes Włocha zacznie przynosić zyski. Ubrania pójdą jak świeże bułeczki, a do tego Wiktor zaoferuje nawet hurtowe zamówienie! Romeo będzie dumny, że wreszcie coś mu się udało i postanowi wyciągnąć gotówkę, by oddać Borysowi.

Romeo odda pieniądze Grzelakowi, ale on zareaguje wściekłością!

Borys w 3229 odcinku "Barw szczęścia" nie zareaguje tak, jak chłopak się spodziewał. Wybuchnie sprzeczka, bo Grzelak uzna, że pieniądze pochodzące z takiego interesu nie mają żadnej wartości. Mąż Aldony będzie przekonany, że Romeo wcale się nie zmienił, a jego próby naprawienia winy są tylko pozorne.

Czy Włoch faktycznie stanie na nogi i uczciwie odrobi winy, czy też jego „biznes życia” okaże się kolejną katastrofą? Widać wyraźnie, że Grzelak straci sympatię do Włocha i nie będzie tak pobłażliwy, jak mógłby. Czara goryczy zdecydowanie się przelewa, a Romeo może stracić osoby, które na co dzień są uczciwe i mogliby zawsze mu pomóc. To cienka granica, której przekroczenie może sporo kosztować. 

