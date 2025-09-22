Barwy szczęścia, odcinek 3229: Wiktor i Romeo rozkręcą nowy biznes. Handel ciuchami to dopiero początek - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3229 – poniedziałek, 6.10.2025, o godz. 20.10 w TVP2

Przypomnijmy, że Romeo będzie miał ogromne kłopoty, bo wyjdzie na jaw, że to on jest odpowiedzialny za kradzież w sklepie Grzelaków. Borys (Jakub Wieczorek) złapie go na gorącym uczynku i wpadnie w furię, bo nigdy nie spodziewałby się takiej zdrady od chłopaka, którego traktował jak podopiecznego. Romeo będzie błagał o dyskrecję i zapewniał, że odda każdy grosz, gdy tylko ruszy jego pomysł na handel ubraniami. I właśnie w 3229 odcinku "Barw szczęścia" ten plan ma się spełnić, Włoch ma ruszyć z biznesem i wreszcie spróbować wyjść na prostą.

Biznes Romeo i Wiktora

Sprowadzony towar będzie się rozchodził błyskawicznie, a Romeo po raz pierwszy poczuje, że może zarobić uczciwie, a nie cudzym kosztem. I wtedy pojawi się Wiktor. Syn Tomasza Kępskiego, który prowadzi skate shop razem z ojcem, od razu zauważy potencjał w interesie Romea. Będzie chciał złożyć propozycję zamówienia większej partii ubrań, by spróbować wspólnej współpracy. W 3229 odcinku "Barw szczęścia" Romeo będzie zachwycony, że ktoś wreszcie w niego uwierzył i dał mu szansę na rozwinięcie skrzydeł.

Borys nie przyjmie pieniędzy

Choć Borys wciąż będzie wściekły na Romea i nie przyjmie jego pieniędzy, to dzięki Wiktorowi Włoch będzie miał okazję zacząć coś nowego. Młody Kępski dostrzeże w jego towarze szansę nie tylko na zysk, ale też rozwinięcie własnych pomysłów na biznes. W 3229 odcinku "Barw szczęścia" panowie mają połączyć siły i stworzyć dynamiczny duet, a sprzedaż markowych ciuchów może okazać się dopiero początkiem ich wspólnych przedsięwzięć.

Czy Romeo dzięki Wiktorowi wreszcie wyjdzie na prostą i zacznie zarabiać uczciwie? A może nowy biznes okaże się początkiem kolejnych kłopotów? O tym przekonamy się już w 3229 odcinku "Barw szczęścia" – szczegóły w naszej GALERII ZDJĘĆ!