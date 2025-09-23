Barwy szczęścia, odcinek 3228: Tak Herman zmieni fitness klub Reginy! Poświęci mieszkanie z Malwiną, aby spełnić swoje marzenie

"Barwy szczęścia" odcinek 3228 - poniedziałek, 6.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3228 odcinku "Barw szczęścia" Regina skontaktuje się z Hermanem, aby przekazać mu, że już nie zamierza wracać do Warszawy. Czapla postanowi zostać w Bydgoszczy ze swoim synkiem Kamilkiem (Władek Domański) i mężem Frankiem (Mateusz Banasiuk), dla którego zrezygnuje nawet z prowadzenia swojego biznesu w stolicy. I właśnie w tej sprawie odezwie się do Kolskiego, bo przecież jej decyzja wpłynie i na niego! Ale niekoniecznie, jak podaje swiatseriali.interia.pl, wyłącznie negatywnie!

- Chcę zamknąć warszawski etap na dobre... Ta decyzja ma ważne konsekwencje także dla ciebie, bo zamierzam... sprzedać fitness klub - zakomunikuje mu Regina.

Oczywiście, w 3228 odcinku "Barw szczęścia" Herman już zacznie się martwić, że zostanie bez pracy, a nową niekoniecznie szybko znajdzie. Jednak nic bardziej mylnego, gdyż ta spadnie mu jak z nieba i to właśnie od Reginy! Tyle tylko, że pojawi się jeden problem! A mianowicie finanse!

- Rozmawiam z potencjalnym klientem... - wyzna mu Czapla.

- Ale że ja? Nie stać mnie na to - zasmuci się Kolski.

- To jedynie kwestia przejęcia firmy razem z umową na lokal i ze sprzętami - spróbuje pocieszyć go Regina, przypominając, że lokal należy przecież do wspólnoty, przez co nie można go sprzedać.

- Mimo wszystko to na pewno spory koszt, a sama wiesz, że moja sytuacja finansowa nie jest akurat najlepsza - przypomni jej Herman, na co w odpowiedzi usłyszy, że w tej sprawie z pewnością się dogadają - Wiem, że to miejsce jest dla ciebie bardzo ważne. I dlatego tobie pierwszemu składam tę propozycję. Co ty na to?

Herman przedstawi Malwinie swoje wizje przychodni rehabilitacyjnej w 3228 odcinku "Barw szczęścia"!

I tym w 3228 odcinku "Barw szczęścia" ostatecznie przekona Hermana! Jednak Kolskiemu pozostanie jeszcze omówić to ze swoją żoną, przez co poprosi Reginę, aby dała mu chwilę czasu. I to dosłownie, gdyż tuż po rozmowie z nią masażysta skontaktuje się z Malwiną i poprosi ją, aby czym prędzej przyszła do fitness klubu, co ona oczywiście uczyni. Jednak wcale nie będzie przekonana do tego pomysłu!

W przeciwieństwie do Hermana, który w 3228 odcinku "Barw szczęścia" za wszelką cenę spróbuje ją do tego przekonać. Kolski opowie jej o swoich wizjach przejęcia fitness klubu i stworzenia całkiem nowego miejsca, które byłoby spełnianiem jego marzeń.

- Odkupienie firmy to w zasadzie przejęcie lokalu. Część zwróci się po sprzedaży sprzętu, bo nie chcę prowadzić fitnessu... Chciałbym tu zrobić przychodnię rehabilitacyjną. Taką porządną, z prawdziwego zdarzenia... Kilka gabinetów, specjaliści z różnych dziedzin... - rozmarzy się Herman.

- Widzę, że już wszystko zaplanowałeś - westchnie Malwina, po czym stwierdzi, że i tak będzie to jednak spora inwestycja.

Kolski będzie gotowy poświęcić wszystko w 3228 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3228 odcinku "Barw szczęścia" i na to Herman znajdzie rozwiązanie, czym już naprawdę ją zszokuje! A to dlatego, że w grę wejdzie tutaj ich mieszkanie, które jej mąż będzie gotowy nawet sprzedać, aby tylko spełnić swoje marzenie!

- Na początek możemy sprzedać mieszkanie - wypali Kolski, po czym doda, że jak jego przychodnia odniesie sukces, to z pewnością kupią sobie nowe.

Jednak w 3228 odcinku "Barw szczęścia" Malwina uzna, że w tym przypadku i tak powinni najpierw porozmawiać z Małgorzatą (Adrianna Biedrzyńska) i Jerzym (Bronisław Wrocławski), gdyż przecież do tego czasu musieliby, gdzieś zamieszkać.

- Nawet gdybym się zgodziła, to musielibyśmy najpierw porozmawiać z tatą i Małgorzatą. Bo gdzie mielibyśmy mieszkać po sprzedaży mieszkania? - uświadomi go Brodzińska, z czym Kolski oczywiście się zgodzi i wspólnie z nią odbędzie taką rozmowę, na którą Marczakowie zareagują tak samo przychylenie jak on! Czy zatem wtedy ostatecznie przekona się do tego pomysłu i jego żona i zaryzykuje wszystkim, co ma, aby spełnić jego marzenie? Przekonamy się już niebawem!