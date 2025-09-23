Barwy szczęścia, odcinek 3228: Stefaniak nastawi Sonię przeciwko Dominice! Tak wmówi naiwnej kochance, że chce jej odebrać syna - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3228 - poniedziałek, 6.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Podłe kłamstwa i manipulacje Stefaniaka w 3228 odcinku "Barw szczęścia" pozwolą mu zrobić Soni wodę z mózgu! Łatwowierna kochanka już od dawna jest wpatrzona w niego jak w obrazek, więc nie zorientuje się, że Robert wykorzystuje ją do zniszczenia Dominiki!

Sonia w 3227 odcinku "Barw szczęścia" oskarży Dominikę, że chce jej odebrać syna

To właśnie z jego powodu między przyjaciółkami już w 3227 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie do kłótni, która skończy odejściem Soni z pracy w "Feel Good". Na nic się zdadzą wyjaśnienia Dominiki, że chodzi jej tylko o dobro dziecka, że nie chce, żeby Mateuszek (Filip Kowalewicz) cierpiał przez kogoś takiego jak Robert. Zmanipulowana Sonia da się przekonać ukochanemu, że Dominika chce skrzywdzić jej rodzinę i odebrać jej syna.

Barwy szczęścia. Sonia pozna prawdziwą twarz Stefaniaka? Zrobi z niej swoją służącą

- To od razu wina Roberta? Zawsze go podejrzewasz o wszystko co najgorsze! - Po prostu martwię się o was - wytłumaczy Dominika, cytowana przez światseriali.interia.pl, lecz Sonia nadal będzie miała klapki na oczach. - A może chcesz mi zabrać Matiego, co? Myślisz, że tego nie widzę? Nie możesz mieć własnego dziecka, więc chcesz mi odebrać moje? Mati, wychodzimy. Potraktuj to jak wypowiedzenie - tak Sonia rzuci pracę w "Feel Good" w 3227 odcinku "Barw szczęścia".

Stefaniak w 3228 odcinku "Barw szczęścia" wmówi Soni jak podła jest Dominika

Następnego dnia, w 3228 odcinku "Barw szczęścia", Stefaniak będzie ciągnął dalej swoje intrygi, nastawiając Sonię przeciwko Dominice. Wmawiając kochance nie tylko to, że przyjaciółka chce jej odebrać Mateuszka, ale że jest złym człowiekiem. Zauważy bowiem, że Sonię dopadną wyrzuty sumienia z powodu tego, jak potraktuje Dominikę, postanowi więc wykorzystać wszelkie możliwe środki, żeby się jej pozbyć.

- Dominika pomogła mi wtedy, kiedy wszyscy się ode mnie odwrócili, wyciągnęła mnie z bagna. Nie zasłużyła na takie przykre słowa, zwłaszcza ode mnie... - wyzna ukochanemu z poczuciem winy Sonia.

Sonia zostanie szpiegiem Stefaniaka w 3228 odcinku "Barw szczęścia"! Będzie chciał zniszczyć Dominikę

Niespodziewanie Stefaniak w 3228 odcinku "Barw szczęścia" nakłoni Sonię do powrotu do "Feel Good" i proszenia Dominiki o kolejną szansę. Robert wyjawi przy tym, że tylko tak będzie mogła sprawdzić księgi rachunkowe "Feel Good" i donosić mu, jak naprawdę wyglądają finanse lokalu. Oczywiście Sonia nie domyśl się, o co chodzi Stefaniakowi, który będzie chciał zniszczyć Dominikę i przejąć jej biznes.