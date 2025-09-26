Barwy szczęścia, odcinek 3227: Malwina nie oszczędzi zakłamanej Emilki! Gabrysia będzie musiała ratować uczennicę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3227 - piątek, 3.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3227 odcinku "Barw szczęścia" Malwina pośle córkę do szkoły i nie zgodzi się, aby przeszła na nauczenia zdalne, o co nastolatka zacznie błagać swoich najbliższych tuż po tym jak jej kłamstwo wyjdzie na jaw. I choć Herman (Maciej Raniszewski) się za nią wstawi, to jednak Kacper (Jakub Szlachetka) będzie zdania, że siostra powinna ponieść karę, tak samo jak i ich matka, która jak podaje swiatseriali.interia.pl każe jej stawić czoła problemom, a nie od nich uciekać!

- Życie nie polega na tym, żeby uciekać od przeciwności - zapowie jej Malwina.

I wówczas w 3227 odcinku "Barw szczęścia" Emilka nie będzie mieć wyboru i będzie musiała udać się do szkoły, gdzie już będzie czekać na nią kolejna konfrontacja z oszukanymi koleżankami. I niestety tak samo okrutna, jak ta wcześniej, gdy jej oszustwo z bogatą ciocią Józefiną (Elżbieta Jarosik) wyszło na jaw! Zdradzamy, że rówieśniczki zaczną wyśmiewać swoją koleżankę, a także ją przezywać, przez co Brodzińska w końcu nie wytrzyma i ucieknie z lekcji. Uczennica schowa się w toalecie i z nikim nie będzie chciała rozmawiać, przez co Gabrysia wezwie do szkoły jej matkę.

- Może pani do niej dotrze, my nie potrafimy - przyzna jej Gabrysia.

Gabrysia uświadomi Malwinie jej błąd w 3227 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3227 odcinku "Barw szczęścia" Malwina czym prędzej zjawi się w szkole i namówi córkę, aby podzieliła się z dyrektorką swoimi problemami, co nastolatka w końcu uczyni. Gabrysia będzie zszokowana tym co usłyszy i od razu uzna, że trzeba odseparować Brodzińską od wrednych koleżanek i sama zaproponuje jej nauczenie domowe. Niedzielska wręczy jej matce dokumenty, potrzebne do załatwienia sprawy, po czym wyda jej córkę do domu.

I dopiero wtedy w 3227 odcinku "Barw szczęścia" Brodzińska zrozumie, że popełniła ogromny błąd, nie zgadzając się na to wcześniej i narażając córkę na takie nieprzyjemności. Malwina natychmiast przeprosi Emilkę, ale ona nie będzie mieć jej tego za złe, gdyż najważniejsze będzie dla niej to, że jej koszmar wreszcie się skończy!

- Przepraszam, kochanie. Niepotrzebnie cię tu wysłałam. Gdybym tylko wiedziała, że narażam cię na coś takiego - wyzna skruszona Malwina.

- Najważniejsze, że to już koniec. Cieszę się, że nie będę musiała już tu więcej przychodzić - uzna Emilka.

Brodzińska w końcu ustąpi córce w 3227 odcinku "Barw szczęścia", ale nie na długo?

Ale mimo tego w 3227 odcinku "Barw szczęścia" Malwina i tak nie będzie przekonana do pomysłu nauczania domowego. Tym bardziej, że będzie przypuszczać, że jej córka nie będzie poświęcać czasu na naukę, w związku z czym poprosi Jerzego (Bronisław Wrocławski), aby ją przypilnował, na co Marczak oczywiście się zgodzi. Jednak to i tak nie uspokoi Brodzińskiej, która postanowi poszukać córce jeszcze innej szkoły, aby mogła wrócić do normalnego trybu, ale już w zupełnie innym środowisku, gdzie nikt nie będzie jej znał i nie będzie wiedział, co zrobiła!

Aczkolwiek jak się okaże w 3228 odcinku "Barw szczęścia" to wcale nie będzie potrzebne, gdyż Emilka wcale nie będzie uciekać od nauki, a wręcz przeciwnie, bo bez wrednych koleżanek, stanie się ona dla niej nawet przyjemna! Do tego stopnia, że sama zaproponuje dziadkowi, aby porozwiązywali wspólnie kilka zadań, co Jerzy natychmiast zakomunikuje również i Malwinie.

- Niepotrzebnie się o nią martwiłaś - spróbuje uspokoić córkę Jerzy. Czy zatem Malwina w końcu przekona się do tego pomysłu i odpuści? Czy Brodzińska zgodzi się na zdalne nauczenie Emilki i zrezygnuje z szukania dla niej nowej szkoły? Przekonamy się już niebawem!