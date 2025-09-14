Barwy szczęścia, odcinek 3221: Agata i Ignacy pod lupą prokuratury. Prawnicy prześwietlą ich na wylot - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3221 - czwartek, 25.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia” we wrześniu Asia (Anna Gzyra) będzie pierwszą osobą, która dokona wpłaty na rzecz zbiórki na leczenie Omara. Będzie to 200 złotych. Potem gromadzenie środków pójdzie jak z płatka - kolejny będzie Hubert (Marek Molak).

Agata i Ignacy w tarapatach w 3221. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3221. odcinku serialu „Barwy szczęścia" w domu Pyrków wybuchnie wielka afera. Nieostrożna Agata złamie regulamin internetowej zbiórki i by pomóc Omarowi, bez poinformowania darczyńców o swoim postanowieniu, przekaże zebrane pieniądze na rzecz oszukanego męża Haliny. Nie powie też o tym Ignacemu, który dowie się o wszystkim, kiedy będzie już za późno, bo wkurzony uczestnik zbiórki powiadomi o złamaniu przez nią prawa prokuraturę. Kieliszewski się wścieknie i odsunie swoją partnerkę od wszelkich działań związanych z tą sprawą. Agacie trudno będzie zrozumieć, że zrobiła coś złego – przecież liczy się dobro poszkodowanego człowieka… Nie będzie do niej docierało, że ludzie wpłacili pieniądze na zupełnie inny cel – nowy kamper dla nich. Ignacy zapowie:

- Od teraz ja przejmuję sprawę i nie robimy już żadnych emocjonalnych ruchów.

Asia poradzi im, by spotkali się z Klemensem (Sebastian Perdek).

Sprawa zbiórki przyjmie fatalny obrót w 3221. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3221. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Klemens będzie miał dla Agaty i Ignacego hiobowe wieści:

- Zgodnie z regulaminem darczyńcy wpłacają składki na określony cel - w tym wypadku odbudowę kampera. Obdarowany nie ma prawa samowolnie zmienić sposobu wydatkowania funduszy. Obawiam się, że prześwietlą was na wylot.

Mecenas Górecki poradzi im, by przeprosili wszystkich za pośrednictwem ich bloga i zwrócili darczyńcom pieniądze. Te pieniądze, których… młodzi już nie mają, bo wręczyli je Halinie. Kałuża będzie chciała im je zwrócić, korzystając z kart kredytowych firmy pożyczkowej, które jej zostały po spłaceniu długów. Przygnębiona obrotem spraw Agata uzna, że dla Haliny i Omara będzie to finansowy cios, ale Kieliszewski zdenerwuje się słysząc jej słowa:

- A to moja wina? Wystarczyło trochę cierpliwości i rozwagi. Wystarczyło zapytać ludzi, czy zgadzają się na przekazanie funduszy. Ale nie... Ty musiałaś natychmiast, na hurra.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl