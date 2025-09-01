Barwy szczęścia, odcinek 3216: Celina znajdzie Andrzeja i jego wspólnika! Taką pułapkę zastawi na oszusta w Dubaju

"Barwy szczęścia" odcinek 3216 - czwartek, 18.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Odnaleziony Andrzej w 3216 odcinku "Barw szczęścia" zaplanuje kolejne oszustwo matrymonialne w Dubaju, bo nie wystarczy mu już to, co ukradł Józefinie! Przebiegły, wyrachowany złodziej będzie miał do pomocy przyjaciela, Antoniego Kiryłło, z którym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie czuł się bezkarnie, jak w raju. Duet naciągaczy nie domyśli się, że zapoluje na nich Celina, prywatna detektywka, którą Cezary Rawicz (Marcel Opaliński) wynajmie, żeby dopadła Andrzeja na gorącym uczynku.

Przeczytaj też: Barwy szczęścia, odcinek 3216: Natalia odkryje, że Cezary wpadł na trop oszusta Andrzeja! Ostrzeże Celinę, że to nielegalne

Tak Celina zapoluje na Andrzeja w Dubaju w 3216 odcinku "Barw szczęścia"

Śledztwo Celiny pójdzie zgodnie z planem i w 3216 odcinku "Barw szczęścia" po odnalezieniu Andrzeja, odkryciu jego prawdziwej tożsamości, zacznie przygotowania do nie do końca legalnej operacji wywiezienia złodzieja z Dubaju i powrotu z nim do Polski. W jaki sposób Celina zastawi pułapkę na Andrzeja i jego wspólnika? Podszyje się pod milionerkę, bajecznie bogatą, samotną kobietę, którą obaj uznają za idealną ofiarę do następnego przekrętu. Tyle że Celina okaże się sprytniejsza!

Andrzej i jego wspólnik wpadną w zasadzkę Celiny w 3216 odcinku "Barw szczęścia"

Wysłanniczka Cezarego w 3216 odcinku "Barw szczęścia" będzie musiała działać pod przykrywką, ale brawurowo wcieli się w nową rolę, dzięki której zbliży się do Zastoi- Modelskiego i Kiryłły. Uznają Celinę za bogaczkę, zastawiając na nią pułapkę, ale nie będą wiedzieli, że to część planu detektywki.