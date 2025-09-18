Barwy szczęścia, odcinek 3216: Brawurowa akcja Celiny przeciwko Andrzejowi. Obmyśli sposób, jak ściągnąć oszusta z Dubaju, ale nie wtajemniczy Cezarego - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3216 - czwartek, 18.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2
W jaki sposób Celina w 3216 odcinku "Barw szczęścia" będzie chciała ściągnąć Andrzeja do Polski z Dubaju? Co będzie jeśli Zastoja nie wpadnie w jej pułapkę? Czy Celinę czekają kłopoty? Póki co jeszcze nie wszystko się wyjaśni, bo misja Celiny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dopiero nabierze tempa. Ale Józefina będzie niemal pewna tego, że wynajęta przez jej syna detektywka nie cofnie się przed niczym, żeby Andrzej poszedł siedzieć, by poniósł zasłużoną karę za to, że ją oszukał, okradł i wpędził w długi.
Jak Celina ściągnie Andrzeja do Polski w 3216 odcinku "Barw szczęścia"?
Po odnalezieniu Andrzeja w 3216 odcinku "Barw szczęścia" Celina zadzwoni do Cezarego i przekaże mu najnowsze wieści z Dubaju. Obmyśli już plan, w jaki sposób zwabić oszusta w zasadzkę, a potem sprowadzić go do Polski. Ponieważ będzie działała niezgodnie z prawem, to nie przekaże Rawiczowi zbyt wielu szczegółów swojej akcji.
- Musimy omówić kwestię ściągnięcia Zastoi do Polski - powie tajemniczo Celina.
- Już się nie mogę doczekać aż powitam go na lotnisku...
- To nie będzie możliwe! Nie będzie żadnych powitań i samolot też nie wchodzi w grę...
- To jak to sobie wyobrażasz? Że wywieziesz go przez pustynię na wielbłądzie?
- Kusząca opcja, ale też nie... Najprawdopodobniej to będzie drogą morską. Ale słuchaj, im mniej wiesz, tym lepiej. Żadnych szczegółów. Nie w tej sprawie dzwonię...
- Chodzi o pieniądze?
- Będzie drożej...
- Już mówiłem, że to nie ma znaczenia. Już się przygotowuję - zapewni Cezary.
- Dobra. Najważniejsze, żeby pieniądze nie były widoczne w żaden sposób w systemie. Żadnych przelewów, żadnych transferów gotówki. To wszystko można wyśledzić!
- To co? Kryptowaluta?
- Właśnie to chciałam zaproponować. Chcę, żebyś wiedział, że jak zacznę działać, to nie będzie już odwrotu. Konsekwencje mogą być bardzo poważne. Również dla ciebie...
- Jasne. Mną się nie przejmuj
- Oczywiście, że się przejmuję. Masz rodzinę!
- I właśnie dla niej to robię!
Ekstradycja Andrzeja pod znakiem zapytania w 3216 odcinku "Barw szczęścia"
Zdeterminowana Celina w 3216 odcinku "Barw szczęścia" uprzedzi Cezarego, że nikt nie może wiedzieć, co razem kombinują. Nawet jego matka Józefina, a tym bardziej żona Natalia (Maria Dejmek). By uniknąć zagrożenia powinni także ostrożnie dobierać słowa podczas rozmów o tajnej operacji. Bez sformułować w stylu "przemyt", "handel żywym towarem". Przy okazji Rawicz dowie się, że jeśli Celina nie ściągnie Andrzeja do Polski, tylko do innego europejskiego kraju, to mogą nigdy nie doczekać się na ekstradycję oszusta.
- Trzeba będzie go wydać policji w jakimś kraju europejskim. Dobrze myślę? - dopyta Cezary.
- Najlepiej Polsce...
- Dlaczego? Przecież wydadzą go polskiemu wymiarowi sprawiedliwości? Jesteśmy w Unii...
- Są ograniczone podstawy odmowy ekstradycji. Andrzej najmie cwanych prawników, a stać go, to może przedłużyć całą procedurę...
Józefina w 3216 odcinku "Barw szczęścia" będzie chciała, żeby Andrzej został na zawsze w Dubaju
W finale 3216 odcinku "Barw szczęścia" Józefina, które nie wyciągnie od Cezarego, co kombinuje z agentką do zadań specjalnych, dojdzie do wniosku, że jeśli Celina nie ściągnie Andrzeja do Polski, to lepiej, by oszust został na zawsze w Dubaju...