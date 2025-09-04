Barwy szczęścia, odcinek 3208: Cezary obwini Natalię o to, co zrobiła Józefina! Nie wybaczy żonie? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3208 - poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Czarne chmury zawisną nad związkiem Natalii i Cezarego w 3208 odcinku "Barw szczęścia"! Rawicz spędzi noc w domu swojej matki, nie opuści Józefiny po tym, jak sięgnęła po leki i zostawiła mu list pożegnalny. Nie przestanie się bać, że załamana matka kolejny raz zdecyduje się na desperacki krok i będzie chciała odebrać sobie życie. Zostanie z nią, by zapewnić o swoim wsparciu, a jednocześnie wyciągnąć całą prawdę o kredycie na 5 milionów złotych pod zastaw stadniny, który wzięła w banku, żeby dla oszusta Andrzeja Zastoi-Modelskiego (Leon Charewicz) kupić pałac.

Coraz gorzej z Józefiną w 3208 odcinku "Barw szczęścia". Cezary jej nie pomoże?

- Jestem idiotką. Z pięcioma milionami kredytu na głowie... - Józefina będzie w fatalnym stanie psychicznym. Przełknie jakoś gorycz porzucenia przez oszusta w dniu ślubu, ale nie poradzi sobie z wizją bankructwa, utraty domu i stadniny.

Cezary zrzuci na Natalię winę o problemy Józefiny w 3208 odcinku "Barw szczęścia"

Kompletnie bezradny Cezary w 3208 odcinku "Barw szczęścia" wyładuje złość na Natalii, zrzucając na żonę winę o to, że w porę nie poznał prawdy o długach Józefiny. Zwoleńska nie mogła mu nic powiedzieć, bo teściowa jest jej klientka i obowiązuje ją tajemnica adwokacka. Nie zrozumie, dlaczego Natalia nie zdradziła mu tajemnicy Józefiny, skoro to jego matka, a to nie jest zwykła sprawa prowadzona przez prawniczkę.

- Ona chciała się zabić! - powie Natalii z goryczą w głosie Cezary.

Małżeński kryzys w 3208 odcinku "Barw szczęścia" rozpocznie się w najgorszym dla rodziny Rawiczów momencie. Józefina nie będzie miała pieniędzy na spłatę nawet jednej raty kredytu, bank nie chce go odroczyć, a Cezary po wynajęciu detektywa, Celiny Brońskiej (Orina Krajewska), wciąż nie wpadnie na trop oszusta, bo Andrzej uciekł za granicę.

W trudnych chwilach Natalia w 3208 odcinku "Barw szczęścia" zwierzy się swojej matce Małgorzacie (Adrianna Biedrzyńska), że Józefina sięgnęła po leki, bo uznała, że jej życie straciło sens.

- I obwinia ciebie o to, co mogło się stać... - podsumuje Małgorzata, nie znając jeszcze całej prawdy o sytuacji zadłużonej Rawiczowej.