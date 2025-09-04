Barwy szczęścia, odcinek 3207: Tak Cezary odkryje, że Józefina przez oszusta Andrzeja wpakowała się w kredyt! Natalia się wygada? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3207 - piątek, 5.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

U Rawiczów w 3207 odcinku "Barw szczęścia" rozegra się prawdziwy dramat, bo Józefina za nic w świecie nie będzie chciała przyznać się Cezaremu, że tonie w długach, że dla oszusta Andrzeja zaciągnęła kredyt w banku na 5 milionów złotych i nie ma z czego spłacić teraz nawet jednej raty - 40 tysięcy złotych! Bo przed ucieczką z Polski fałszywy narzeczony ukradł jej jeszcze 300 tysięcy oszczędności z konta bankowego, do którego miał dostęp.

Tak w 3207 odcinku "Barw szczęścia" Cezary odkryje, że Józefina wzięła kredyt dla Andrzeja na 5 milinów

Mimo że w 3207 odcinku "Barw szczęścia" Cezary będzie próbował wydobyć prawdę od matki, wyciągnąć od niej dlaczego sprzedaje najdroższe konie ze stadniny Rawiczów, ona ukryje przed nim problemy finansowe. Rawicz jednak nie odpuści. Zacznie się domyślać, że Zastoja-Modelski zabrał Józefinie znacznie więcej niż oszczędności. Tymi podejrzeniami podzieli się z Natalią, która będzie musiała dochować tajemnicy adwokackiej, skoro teściowa została jej klientką.

Nieoczekiwanie w 3207 odcinku "Barw szczęścia" Natalia naprowadzi Cezarego na trop długu Józefiny w zupełnie inny sposób.

Barwy szczęścia. Andrzej wróci do Józefiny? Oszust nagle wkroczy do jej domu!

- Pomyślałem, że może pożyczyła Zastoi pieniądze. Dużo pieniędzy... - Spytałeś ją o to? - Tak. Powiedziała, że nie, ale wykręcała się od odpowiedzi... - A skąd takie podejrzenia? - Celina ustaliła, że Zastoja jakiś czas temu kupił nieruchomość. Za 10 milionów i zaraz potem ją sprzedał. Pomyślałem, że może mama pożyczyła mu pieniądze na tę transakcję. Albo część pieniędzy... - A miałaby takie pieniądze? - Na pewno nie. Musiałaby wziąć kredyt, ale kto by jej dał kredyt w takim wieku... - Jak byłby dobrze zabezpieczony, to... - To by wiele tłumaczyło. Da się to jakoś sprawdzić? - Zawsze możesz zajrzeć do księgi wieczystej stadniny. Znasz jej numer?

Cezary w 3207 odcinku "Barw szczęścia" dowie się, że Natalia znała prawdę o Józefinie

Odkrycie prawdy o długach Józefiny w 3207 odcinku "Barw szczęścia" dobije Cezarego, który będzie miał do Natalii pretensje o to, że nie powiedziała mu prawdy o matce, o kredycie, który musi teraz spłacić i o widmie bankructwa całej stadniny Rawiczów.

- Natalia, wiedziałaś o tym? - Nawet nie wiesz, jak było mi z tym ciężko... - Jak mogłaś mi o tym nie powiedzieć? - Twoja mama przyszła do mnie jako klientka, a ja byłam zobowiązana do zachowania tajemnicy adwokackiej... - To nie jest zwykła sprawa! Jestem twoim mężem! A to jest moja matka! - Powiedziałam ci, że nie było mi z tym łatwo... Nie mogłam zdradzić tajemnicy, którą powierzyła mi klientka... - Tajemnicy, którą powierzyła ci moja matka!

Dramatyczny krok Józefiny w 3207 odcinku "Barw szczęścia". Zabije się?

Zdruzgotany Cezary w 3207 odcinku "Barw szczęścia" natychmiast pojedzie do matki. Nie wiedząc o tym, że Józefina spróbuje odebrać sobie życie... Rawicz dotrze do domu matki w ostatniej chwili, kiedy sięgnie po silne leki nasenne.