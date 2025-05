Barwy szczęścia, odcinek 3201: Kasia i Mariusz podpiszą intercyzę? Nie zgodzi się na ślub przez pieniądze?

- (...) Jeśli się niepokoisz o kwestie finansowe, to ja niczego twojego nie chcę. Możemy spisać intercyzę - cytuje portal światseriali.interia.pl słowa Mariusza. Ukochana zapewni jednak, że nie myśli w ogóle o pieniądzach.

- Nie o to chodzi - oznajmi Górka, kompletnie niegotowa na nowe małżeństwo.

- To o co? Wyjaśnij mi, bo nie rozumiem. Jeśli nie wiążesz ze mną przyszłości, to powiedz mi to teraz, że to dla ciebie układ na tu i teraz, a za parę lat to licho wie - zdenerwuje się Karpiuk, czym bynajmniej nie poprawi sytuacji. Atmosfera między nim a Kasią w 3201 odcinku "Barw szczęścia" stanie się jeszcze bardziej niewygodna. Górce nie pomoże za to nacisk ze strony ukochanego. Przestaną się dogadywać.