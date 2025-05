Barwy szczęścia, odcinek 3201: Józefina chora! Po zniknięciu Andrzeja padnie przerażająca diagnoza - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3198: Madzia i Wiktor wrócą do siebie w święta? Grażyna i Oliwka im w tym pomogą - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3201 - czwartek, 29.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Oszukana Józefina w 3201 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie wiedziała, co ma dalej robić. Kiedy do ślubu w Finlandii nie dojdzie, a oszust Andrzej zniknie, znajomi zaczną dzwonić i dopytywać Rawiczową o szczegóły szokującej sytuacji. Ona poczuje się upokorzona, ale spróbuje zamaskować wstyd. W trudnych chwilach wesprze ją Rawicz.

Józefina chora! Padnie diagnoza

- On był sprytny, był wiarygodny, poklikał, poklikał i dał prezent starej babie - powie załamana Józefina, kiedy na jaw wyjdą kolejne przekręty Andrzeja. Jego pseudo luksusowe podarunki to tak naprawdę niewiele warte rzeczy z internetu.

- Nie mów tak - szybko wtrąci Rawicz. Nie będzie chciał, by mama obarczała się winą za przekręty Zastoi.

- Jak ja się dałam nabrać... Przecież zawsze ci mówiłam, że nawet z największej damy miłość umie zrobić idiotkę. Jak mogłam się tak dać podejść? - Józefina nie da rady wybaczyć sobie błędu.

- Na miłość nie ma odpornych - Rawicz powie o uczuciach jak o zarazkach.

- Odpornych. Dobrze powiedziane, wiesz? To jest choroba! - Józefina w 3201 odcinku "Barw szczęścia" postawi sobie diagnozę. Uzna, że zachorowała na miłość i nie przyniosło to niczego dobrego!

Cezary wesprze Józefinę, ale kłopoty tylko narosną

- Może i choroba, ale przynajmniej nie śmiertelna. Przejdziemy przez to razem! - wesprze mamę Rawicz.

Zdradzamy, że to nie koniec dramatu Józefiny. Chociaż ma wsparcie syna, inni nie będą tak wyrozumiali. Ludzie wyczują plotki i skandal wokół nieudanego ślubu w Finlandii. Niektórzy goście będą chcieli zwrotu pieniędzy za bilety. Mało tego, bank Józefiny sam się do niej odezwie, a potem wyjdą na jaw kolejne długi. Andrzej ostro namiesza w życiu Rawiczowej. Będzie bankrutką! Jak się z tego pozbiera? To wątek, który swoją kontynuację będzie miał jeszcze w przyszłych odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach.

