Barwy szczęścia, odcinek 3201: Andrzej odbierze Józefinie pierścionek zaręczynowy. Brylant nosiły wcześniej inne ofiary – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„Barwy szczęścia" odcinek 3201 - czwartek, 29.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Kiedy w serialu „Barwy szczęścia" Józefina otrzymała od Andrzeja pierścionek zaręczynowy, zaniosła go do jubilera, który zapewnił ją, że jest w nim prawdziwy brylant i wycenił go na 20 do 25 tysięcy złotych. Zdjęcie pierścionka od razu wysłała zachwyconej Małgorzacie (Adrianna Biedrzyńska).

Józefina się odkocha w 3201. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Po tym, jak haniebnie zostanie oszukana, Józefina zacznie odzyskiwać dawny rezon. Głównie z powodu wściekłości, jaką obudzi w niej zuchwała kradzież jej dóbr przez Andrzeja. W 3201. odcinku serialu „Barwy szczęścia" rozgniewana Dżo będzie ciskać gromy na niego oraz krewnych i znajomych, którzy będą się domagać zwrotu poniesionych kosztów. Domyśli się też, że wieczorem w przeddzień zaplanowanego wylotu do Finlandii, on dosypał środków nasennych do zaparzonej dla niej specjalnie melisy. Taki łotr...

Zniknie pierścionek zaręczynowy Józefiny w 3201. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3201. odcinku serialu „Barwy szczęścia" bardzo dotkliwą stratą dla Józefiny będzie jej pierścionek zaręczynowy, który złodziej jej odbierze. Rozmawiając z Cezarym (Marcel Opaliński) spojrzy na dłoń, na której wcześniej lubiła go podziwiać i którą wcześniej z dumą pokazywała Małgorzacie:

- Kupił mi taki drogi pierścionek z takim drogim brylantem… Powiedział, że go odzyska.

Ten pierścionek był dla niej obietnicą nowego początku w życiu, w którym nie spodziewała się od losu prezentu w postaci miłości. Nie spodziewała się jej ani na nią już nie liczyła. Mężczyzna, który ukradł jej majątek i rodzinne pamiątki, odebrał jej także nadzieję i zaufanie. A przecież była ostrożna! Sprawdziła jego wartość i uwierzyła, że jej Andrzej ją kocha. Ale wygląda na to, że Janusz Sikora – jak naprawdę nazywa się ten oszust matrymonialny – daje go każdej kobiecie, jaką upatrzy sobie na ofiarę, a potem odzyskuje. Taki przechodni brylant, zimny klejnot, obojętny na cierpienie kobiet, które przez chwilę noszą go na palcu...