Barwy szczęścia, odcinek 3199: Remont zniszczonego mieszkania przerośnie Malwinę! Małgorzata z Natalią wymyślą plan

"Barwy szczęścia" odcinek 3199 - wtorek, 27.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3199 odcinku "Barw szczęścia" Malwina pozna szczegóły naprawy zniszczeń, których narobili podli złodzieje. Mieszkanie, do którego Malwina, Herman oraz Emilka (Jessica Frankiewicz) z Rozalką mieli przeprowadzić się i zacząć żyć bez Marczaków, zostało doszczętnie zniszczone! Już snuli plany, by po ślubie zacząć rodzinne życie poza Zaciszną, a tu taki cios! Nie mogą przeprowadzić się do zniszczonego mieszania. Jeśli nadal chcą wyprowadzki, muszą naprawić szkody i doprowadzić lokum do użytku. To swoje kosztuje...

Malwina padnie na wieść o kosztach remontu

Dopiero w 3199 odcinku "Barw szczęścia" Malwina pozna koszta, które musi ponieść, by doprowadzić mieszkanie do stanu używalności. Ta kwota przejdzie jej najśmielsze oczekiwania! Niestety pod tym negatywnym względem... Brodzińska zrozumie, że nie ma szans na to, by w miarę krótkim czasie wyprowadzić się od Marczaków "na swoje". To nie tak, że chce unikać Małgorzaty i Jerzego (Bronisław Wrocławski), ale wolałby zacząć żyć tylko z Hermanem i córkami...

Natalia z Małgorzatą wesprą Malwinę

W dramat Malwiny i Hermana zaangażują się bliscy. Nikogo nie ucieszy dramatyczna sytuacja w życiu małżeństwa. Małgorzata nie chciała co prawda wyprowadzki Malwiny, ale przecież nie życzyła jej takiej katastrofy! Kiedy Zwoleńska zauważy załamanie siostry w 3199 odcinku "Barw szczęścia", postanowi działać. Wraz z Małgorzatą wesprą Malwinę, zajmą jej czas, by nie musiała cały czas myśleć o braku pieniędzy i katastrofie z przeprowadzką. Małgorzata z Natalią zabiorą strapioną Malwinę na zakupy, by spędziła miły dzień z najbliższymi. Czy to wystarczy, by załagodzić problemy w życiu Brodzińskiej? To się jeszcze okaże.