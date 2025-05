Barwy szczęścia, odcinek 3198: Wspólne święta Madzi z Grażyną. Tak rozprawią się ze wspomnieniami o Henryku?

"Barwy szczęścia" odcinek 3198 - poniedziałek, 26.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3198 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna pomyśli, że byłoby miło spędzić Święta Bożego Narodzenia z Madzią. Kobiety mocno się ze sobą zbliżyły i nie ma co się dziwić... W ich życiu rozegrał się poważny dramat, a matka Wiktora (Grzegorz Kestranek) dopiero po latach wyjawiła to, co zrobił jej Henryk. Obrzydliwe czyny seniora prawdopodobnie nie wyszłyby na jaw, gdyby nie sprawa z Madzią. To właśnie szokujące wydarzenia połączyły ją z Grażyną.

Grażyna zaprosi Madzię na Wigilię

Już w 3198 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna zaprosi Madzię na Wigilię. Chociaż nie są rodziną poczuje, że dziewczynie dobrze to zrobi. Szczególnie po szokującej śmierci ojca Tomasza, której nikt się nie spodziewał. Pogrzeb oraz odejście Henryka wstrząśnie wszystkimi. Mimo niezaprzeczalnej ulgi, że Grażyna z Madzią i inne kobiety nie mają się już czego bać, nie wszystko może wrócić do normy.

Nieudane święta?

Te Święta Bożego Narodzenia w "Barwach szczęścia" będą nietypowe. Po śmierci Henryka nikt nie będzie wiedział, jak ma się zachować. Tomasz w 3198 odcinku "Barw szczęścia" nawet nie będzie ukrywał, że boi się spędzania czasu z Wandą (Maja Barełkowska). Ma świadomość, że kobieta (mimo wszelkiego zła wyrządzonego przez seniora), nie zdąży pogodzić się z jego odejściem. Tomasz będzie miał na uwadze jeszcze jedną sprawę. W okresie świąt musi powiedzieć matce, że nie poprowadzi z Wiktorem fundacji...

Te święta w "Barwach szczęścia" mogą być trudne i przygnębiające. Grażyna tym bardziej wyciągnie dłoń do Madzi.

