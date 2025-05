Barwy szczęścia, odcinek 3197: Tomasz wycofa pieniądze, które Henryk zainwestował w hotel Stańskich. Bruno będzie miał kłopoty?

"Barwy szczęścia" odcinek 3197 - piątek, 23.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Po śmierci Henryka musi odbyć się oficjalna sprawa spadkowa, by bliscy zmarłego mogli decydować o odziedziczonych środkach. Każdy wie, że akurat w zarabianie i inwestowanie pieniędzy zmarły był naprawdę dobry. Nie bez powodu kręcił się blisko Bruna i jego hotelu. Tam też ulokował część środków, co z pewnością pomagała Stańskiemu w dalszym rozwoju biznesu.

Tomasz wycofa pieniądze Henryka z hotelu Stańskich w 3197 odcinku „Barw szczęścia”

Z uwagi na postępowanie spadkowe Tomasz zamierza wycofać pieniądze, które jego ojciec zainwestował w hotel. Przypomnijmy, że po śmierci seniora powstanie pomysł stworzenia fundacji dla ofiar przemocy. To Wanda (Maja Barełkowska) będzie mieć nadzieję, że zajmie się przedsięwzięciem, ale czeka ją kiepska wiadomość.

Już w Święta Bożego Narodzenia Tomasz zakomunikuje mamie, że z prowadzeniem fundacji będzie niemały problem. A wszystko przez upór Wiktora (Grzegorz Kestranek), który do współpracy zaprosi Madzię (Natalia Sierzputowska). To będzie cios dla wdowy po Henryku, która nie da rady pogodzić się z odejściem męża. Nawet mimo faktu, iż jego okropne uczynki wyszły na jaw.

Stański wpadnie w kłopoty bez pieniędzy Henryka?

Co w sytuacji, w której Kępski zdoła wycofać pieniądze ojca z interesów Bruna? Czy Stański poradzi sobie bez pokaźnych sumek seniora? To może oznaczać kłopoty Bruna, który jednocześnie musi skupić się na walce o Tadzia (Józio Trojanowski), co również pochłania jego zaangażowanie i czas. Jak rozwinie się jego interes? To okaże się już niebawem.

